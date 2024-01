Die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas ist derzeit einer der großen Gewinner im DAX. Und laut Analysten ist für das Wertpapier jetzt noch mehr drin.

Mit einem Plus von fast sechs Prozent schoss die Adidas-Aktie am Donnerstag an die Spitze des deutschen Leitindex DAX. Der Kurssprung kam offenbar durch positive Aussagen des Managements in einem Analysten-Call zu Stande. Die guten Zahlen verzeichnete das Wertpapier trotz mehrerer Abstufungen bei der Puma-Aktie, die zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit März 2018 fiel.

UBS rät weiter zum Kauf der Adidas-Aktie

Durch den Kurssprung erreichte die Adidas-Aktie nun wieder die 200-Tage-Line und könnte in den Bereich von 187 Euro vordringen. Darüber hinaus halten die Analysten von UBS noch ein Kurswachstum von 16 Prozent für möglich. In einer am Freitag vorliegenden Studie senkte Analystin Zuzanna Pusz das Kursziel zwar von 207 auf 203 Euro, rät aber weiter zum Kauf der Aktie. Die anstehenden Geschäftszahlen zum vierten Quartal sollten die Investoren davon überzeugen, dass die Erholung beim Sportmodehersteller intakt ist, schrieb sie weiter. Das Schlussquartal dürfte den Angaben zufolge aber etwas schwächer als erwartet verlaufen sein. Das Interesse richte sich auf das laufende Jahr.



