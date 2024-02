Vor dem nächsten Zinsentscheid der Fed heute Abend halten sich DAX-Anleger bedeckt. Worauf es jetzt ankommt und warum die Aktien von Bayer und Sartorius im Fokus stehen

Heute Abend gibt die amerikanische Notenbank Fed die neuesten Zinsentscheidungen bekannt. DAX-Anleger scheint das in den Wartemodus zu bringen. Denn aktuell liegt der deutsche Leitindex leicht im Minus bei 16.949 Punkten. Fast unverändert ist das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, der aktuell bei 4.663 Punkten steht.

Angesichts der vorbörslichen Kursrückgänge in den USA entwickelten die europäischen Börsen "so etwas wie ein Eigenleben", sagte Jürgen Molnar, Stratege vom Broker RoboMarkets. Die Futures für die wichtigsten US-Indizes lagen nach mauen Big-Tech-Zahlen deutlich im Minus. „Bleibt die Frage, ob sich die Wall Street am Nachmittag wieder fängt und welche Nachrichten Fed-Chef Jerome Powell am Abend zu verkünden hat."

Eine erneute Zinspause beim Entscheid der Federal Reserve um 20.00 Uhr (MEZ) gilt als ausgemacht. Die Börsianer erhoffen sich aber Hinweise auf den Fahrplan für die erwartete geldpolitische Lockerung. An den Terminmärkten werden eine erste Zinssenkung im April und insgesamt fünf Schritte nach unten in diesem Jahr eingepreist.

Aktien von Sartorius und Bayer beim DAX im Fokus

Im Fokus stehen beim DAX heute die Aktien von Sartorius und Bayer. Sartorius markiert mit einem Plus von über vier Prozent von der Performance her derzeit die Spitze im deutschen Leitindex. Die Aussicht auf hohe Investitionen des Pharmariesen Novo Nordisk haben am Mittwoch die Kurse der Pharmazulieferer und -dienstleister angetrieben.

Wenig genutzt hat das allerdings den Aktien von Bayer. Diese fielen unter die Marke von 29 Euro und markieren derzeit das Schlusslicht im DAX.

