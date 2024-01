Mit großen Erwartungen blick die Börse am Dienstag nach Börsenschluss auf die Quartalszahlen des Software-Konzerns Microsoft. Sind die Ergebnisse so gut, dass ein neues Hoch beim S&P500 zu erwarten ist? Oder kommt jetzt der Abverkauf?

Im Zuge eines sehr positiven Handelstages und dem bullischen Sentiment bei den BigTech-Aktien haben am Dienstag die großen amerikanischen Indizes neues Hochs markiert. Umso spannender ist für viele Anleger deshalb der Quartalsbericht von Microsoft am Dienstag nach Börsenschluss, denn der Ausgang dieser Ergebnisse hat wesentlichen Einfluss auf den Börsenverlauf in den kommenden Tagen.

Gegen 22 Uhr deutscher Zeit war es endlich so weit und das aktuell wertvollste Unternehmen der Welt Microsoft präsentierte seine Zahlen. Das sind die Ergebnisse:

Microsoft-Aktie bringt die Entscheidung

Unter dem Strich konnte Microsoft mit seinen Ergebnissen erneut überzeugen. Für das vierte Quartal des Jahres 2024 meldete der Konzern einen Gewinn je Aktie von 2,93 US-Dollar (Analysten hatten mit 2,78 US-Dollar gerechnet). Gleichzeitig übertraf der Umsatz mit 62 Milliarden US-Dollar leicht die Schätzungen von 61,1 Milliarden US-Dollar.

Der wichtige Wachstumsbereich Cloud konnte bei Microsoft ebenfalls überzeugen. Mit einem Umsatz von 33,7 Milliarden US-Dollar wurde eine größere Steigerung erzielt als prognostiziert (Konsensschätzung: 32,2 Milliarden US-Dollar).

Einen Ausblick auf das laufende Jahr gab das Unternehmen noch nicht, kündigte diesen allerdings im Conference Call gegen Mitternacht an.

Kommt am Markt der Abverkauf oder das nächste Rekordhoch?

Überraschenderweise geriet die Microsoft-Aktie infolge dieser guten Ergebnisse unter Druck, was allerdings mit den eher durchwachsenen Ergebnissen des Konkurrenten Alphabet zu erklären ist (mehr dazu hier). Zuletzt konnte sich die Aktie wieder ins Plus retten.

Bedenkt man die leicht positive Kursreaktion sowie die exzellenten Zahlen, so ist klar: Einer positiven Börsenbewegung in den kommenden Tagen steht vorerst nichts im Weg, solange die Informationen im Analystencall bis zur morgigen Handelseröffnung nichts mehr wesentlich an der Lage verändern.

