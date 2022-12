DAX plus 275 Punkte, S&P 500, Nasdaq und Co. ebenfalls dick im Plus. Sind diese Inflationsdaten jetzt der endgültige Auftakt für den Ausbruch aus dem Bärenmarkt? Von Johann Werther

New York, 14:30 deutscher Zeit: Die Inflationsdaten werden veröffentlicht. Analysten und Anleger gehen von einer Steigerung der Preise zum Vorjahresmonat von 7,3 Prozent aus. Mit Blick auf die morgen stattfindende FED-Sitzung sind diese Daten enorm wichtig, für das weitere Makroökonomische Umfeld und den Kursverlauf von DAX, S&P 500 und Co.

Doch niemand rechnete damit: Die Inflationsschätzungen, die von vielen Ökonomen als viel zu niedrig und optimistisch eingestuft worden waren, wurden abermals unterboten. 7,1 Prozent betrug die Inflation im Vergleich zum Vorjahresmonat November 2021. Dementsprechend sprangen Anleger an den Märkten schnell von Cash auf Aktien um und ließen die Kurse der großen Indizes explodieren.

Ende des Bärenmarktes

Doch bei über Plus 275 Punkten beim DAX und 530 Punkten beim Dow Jones, stellt sich natürlich die Frage, ob dies nicht der finale Auslöser für das Ende des quälenden Bärenmarktes sein kann?

In jedem Fall wird die FED bei der morgigen Sitzung nun kaum eine deutliche Zinserhöhung verteidigen können und der Rückgang der Inflation spricht auch für die bisherigen Maßnahmen der FED. Dementsprechend sind die Erwartungen für die morgige Sitzung auch kräftig gefallen. Laut CME Notenbank Watch Tool geht nun eine Mehrheit der Marktteilnehmer von einer marginalen Zinsanhebung von 50 Basispunkten aus.

Damit ist die Basis für das Ende der Kursverluste in den breiten Indizes und vor allem bei den zinssensiblen Anlagen wie Tech-Aktien geschaffen.

Rezession

Trotzdem sollten Anleger jetzt nicht vor Begeisterung übermütig werden, auch wenn der Kursanstieg sicherlich Balsam auf die roten Depots und gequälten Seelen der Anleger ist. Noch erwartet ein Großteil der Ökonomen und Analysten für 2023 eine schwere Rezession, die auch den Markt noch einmal deutlich nach unten ziehen könnte.

Sollte die Inflation aber nun immer mehr in Schach gehalten werden, so könnte sich zumindest dieses Problem aus dem Kreis der Brandherde verabschieden. Damit dürfte es im neuen Jahr vielleicht nicht so schlimm werden wie erwartet.

