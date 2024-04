Wenn alles glatt läuft, können sich Aktionäre der Deutschen Telekom schon bald über mehr Geld freuen. Das steckt dahinter

Stimmt die Hauptversammlung am 10. April zu, fließen fünf Tage später rund 3,8 Milliarden Euro an die Anteilseigner von Deutsche Telekom, rund zehn Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Auf der Hauptversammlung der Volksaktie dürften zudem die künftigen Ausschüttungen zu einem heißen Thema werden, Begehrlichkeiten bei den Aktionären wecken. Einiges spricht auf jeden Fall dafür, dass bei der Dividende noch etwas möglich sein könnte.

Zünglein an der Waage ist T-Mobile US. Der Bonner Konzern verlor nach dem Zusammenschluss der US-Tochter mit Wettbewerber Sprint im Jahr 2020 die Mehrheit. Nachdem der neu formierte US-Mobilfunkriese seine Strukturen optimiert hatte, werden in Übersee auch nach Abzug der Investitionen sehr hohe Cashflows erwirtschaftet. T-Mobile US kaufte mit diesen Mitteln in der Folge im großen Umfang eigene Aktien zurück. Deutsche Telekom beteiligte sich bisher nicht an diesen Transaktionen und konnte so und mithilfe anderer Transaktionen den Anteil wieder über die 50-Prozent-Hürde heben, die US-Tochter wieder voll konsolidieren.

An künftigen Rückkäufen partizipieren

An den künftigen Rückkäufen können die Bonner nun zumindest mit ihrem Beteiligungsanteil partizipieren. Gleichzeitig hat T-Mobile US auch Dividendenzahlungen aufgenommen, im Moment mit einem Volumen um drei Milliarden Dollar pro Jahr. Für Deutsche Telekom kommt hier einiges zusammen, 2024 könnten noch acht Milliarden Dollar zufließen, im kommenden Jahr vielleicht sogar mehr als zehn Milliarden. Da erscheint die aktuelle Dividendensumme fast schon bescheiden.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.