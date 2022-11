Der Dax hat jetzt acht Wochen am Stück Gewinne eingefahren. Nun könnte es zu einer Korrektur kommen, doch wie tief können deutsche Aktien in diesem Fall fallen? Eine Analyse für jeden Anleger.

Von Anfang Oktober bis Ende November hat der Dax insgesamt 23 Prozent an Wert zugelegt. Damit befindet sich der Deutsche Aktienindex bereits wieder im Bullenmarkt. Doch nach acht Wochen mit Gewinnen am Stück, könnte der Dax nun etwas korrigieren. Welche Marken im Chart jetzt für alle Anleger wichtig werden:

So tief kann der Dax jetzt fallen

www.tradingview.com Dax 2022

In dieser Fibonacci-Analyse sehen Anleger den gesamten Korrekturverlauf vom Rekordhoch des Dax bis zum Tiefpunkt Anfang Oktober. Weil der Dax aber bereits über das 0,5er Fibonacci-Level steigen konnte, stehen die Chancen nicht schlecht, dass die gesamte Korrektur beendet ist. Im Idealfall findet der Dax nun auf eben jenem 0,5er Level wieder Unterstützung. Das wäre dann bei etwa 14.080 Punkten der Fall.

Dann können Anleger beim Dax nachkaufen

www.tradingview.com Dax nachkaufen

Falls der Dax aber nicht bloß bis auf 14.080 Punkte fällt, dann müssen Anleger sich weitere Kurslevel ansehen.Im obigen Chart sieht man die Fibonacci-Analyse dieser Aufwärtsbewegung. Sie könnte gut und gerne bis zum 0,5er Level bei 13.250 Punkten korrigiert werden, obwohl das bereits eine größere Korrektur wäre. Hier können Anleger aber eine größere Kauforder platzieren. Am wahrscheinlichsten ist, dass die Korrektur bei Dax bis in die Region von 14.080 bis 13.940 geht. Hier legen bullische Anleger eine erste Kauforder, gefolgt von einer zweiten bei 13.550 Zählern und eben einer dritten bei den angesprochenen 13.250 Punkten. Es ist nicht gesagt, dass alle Ziele abgearbeitet werden. Deswegen bleiben Anleger am besten flexibel.