Der DAX scheint nicht aufhaltbar und bricht ein Rekord nach dem nächsten. Besonders die Aktien von Siemens und Siemens Energy heben sich hervor. Was Anleger jetzt wissen sollten.

Der deutsche Leitindex lässt sich auch Richtung Wochenende nicht aufhalten und bricht erneut Rekorde. Aktuell liegt der DAX 1,1 Prozent im Plus und steht bei 20.889 Punkten. Damit nähert er sich immer mehr dem Meilenstein von 21.000 Punkten. Die Marke von 20.000 Punkten hatte er erst Anfang Dezember durchbrochen.

Auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 läuft es rund. Der Index liegt derzeit 0,85 Prozent im Plus und steht bei 5.150 Punkten.

Positive Impulse für einige europäische Industriezweige kamen zu Wochenschluss aus China, wo die Wirtschaft das Wachstumsziel der Regierung von rund fünf Prozent 2024 erreichte. „Auch wenn die Zahlen weiterhin mit allerlei Zweifeln behaftet sind, sie machen Hoffnung, dass das Reich der Mitte das Schlimmste in Sachen Konjunkturdelle vielleicht doch hinter sich hat", sagte der Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets.

„Viele der größten deutschen börsennotierten Unternehmen profitieren von der guten Weltkonjunktur, selbst wenn die Produktion nicht mehr in Deutschland, sondern an anderen Standorten stattfindet", begründete DekaBank-Chefvolkswirt Ulrich Kater die gute Stimmung. Zuletzt hatten auch Inflationsdaten aus den USA und der Start in die US-Berichtssaison für neuen Kursauftrieb gesorgt.

Die Anlegerstimmung bleibt also unmittelbar vor der Rückkehr von Trump bestens. Am Montag, wenn in den USA der Handel am "Martin Luther King Day" pausiert, wird er als 47. Präsident der Vereinigten Staaten ins Weiße Haus zurückkehren. Die Experten der LBBW stellen sich dann die Frage, welche Dekrete er gleich am ersten Tag unterzeichnen wird. „Marktteilnehmer hegen die Hoffnung, dass er die Importzölle nur schrittweise anheben könnte", hieß es von der baden-württembergischen Landesbank.

Aktien von Siemens und Siemens Energy an DAX-Spitze

An die Spitze schaffen es aktuell die Aktien von Siemens und Siemens Energy mit einem Plus von aktuell je 2,5 und 3,3 Prozent. Die Aktien von Siemens Energy hatten in den vergangenen Tagen ihre Rekordrally konsolidiert, holten nun aber wieder neuen Schwung. Siemens-Aktien kosteten erstmals in der Geschichte kurz 200 Euro. Im Baubereich hoffen Anleger schon länger auf Infrastruktur-Investitionen unter Trump.

Das Schlusslicht bildet aktuell von der Performance her mit einem Minus von 1,6 Prozent im DAX die Aktie von Sartorius – ein leichter Dämpfer nach der jüngsten Erholung.

