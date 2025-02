Kaum zu fassen, doch der DAX hat heute erneut einen Rekord geknackt. Wie kam die EZB-Zinssenkung an und was ist bei den Aktien von Vonovia los?

Er ist einfach nicht zu bremsen. Der deutsche Leitindex knackte heute erneut einen Rekord und schaffte es erstmals über die Marke von 21.700 Punkten. Aktuell liegt der DAX 0,2 Prozent im Plus im Vergleich zum Vortag und steht damit bei 21.684 Punkten.

Doch trotz Rekordhoch: Nach der erwartungsgemäßen Leitzinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) hat der DAX nicht übermäßig ausgeschlagen. Da Überraschungen ausblieben, reagierte das deutsche Börsenbarometer am Nachmittag nicht besonders auf die EZB-Nachrichten. Aus psychologischer Sicht locke nun zwar die nächste runde Marke von 22.000 Punkten, schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets, "der Weg dahin aber dürfte kein leichter werden".

Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt derweil 0,8 Prozent im Plus und steht bei 5.272 Punkten. Europaweit war die Stimmung der Anleger also ebenfalls gut und auch in den USA werden am Nachmittag zum Börsenstart wieder steigende Kurse erwartet.

EZB senkt Leitzins erneut

Während in den USA die Leitzinsen am Vorabend wie erwartet auf ihrem bisherigen Niveau belassen wurden, senkte die EZB den Leitzins in der Euroregion um 0,25 Prozentpunkte auf 2,75 Prozent. „Den Ausschlag dazu dürfte die anhaltende Konjunkturschwäche im Euroraum gegeben haben, insbesondere die weiterhin enttäuschenden Frühindikatoren für die Schwergewichte Deutschland und Frankreich", kommentierte Chefökonom Michael Heise von HQ Trust.

Das zeigten nicht zuletzt die Zahlen an diesem Tag, denn in Deutschland etwa fiel die Wirtschaftsleistung im Schlussquartal 2024 um 0,2 Prozent, während Experten eine Stagnation erwartet hatten. Allerdings hellte sich die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone im Januar auf, - auch in Deutschland, wenn auch nur sehr moderat.

Aktie von Vonovia an DAX-Spitze – doch was ist bei Symrise los?

Aktuell markiert die Aktie von Vonovia mit einem Plus von 3,6 Prozent von der Performance her die Spitze im DAX. Sie war von der HSBC mit dem Anlageurteil "Buy" und einem Kursziel von 40 Euro bestätigt worden. Immobilienwerte wie Vonovia profitierten von der EZB-Zinssenkung und auch von einer positiven Studie der britischen Großbank HSBC.

Das Schlusslicht im deutschen Leitindex bildet hingegen von der Performance her aktuell die Aktie von Symrise mit einem Minus von vier Prozent. Im vergangenen Jahr hatte der Hersteller von Duftstoffen und Aromen von einer guten Nachfrage nach teuren Parfüms, Zutaten für würzige Produkte und dem Geschäft mit Zusätzen für Heimtiernahrung profitiert und will 2025 die Profitabilität weiter steigern. Allerdings verfehlte Symrise mit beim Umsatzwachstum aus eigener Kraft die Erwartungen von Analysten. Zudem verwiesen Analysten auf Preisdruck im Bereich Tiernahrung.

