Der DAX hat heute erneut einen Rekord gebrochen und scheint unaufhaltsam. Wie geht es beim deutschen Leitindex nun weiter? Vor allem die Aktie von Daimler Truck schnellt heute durch die Decke.

Nicht einmal DeepSeek konnte den deutschen Leitindex langfristig aufhalten: So schnellte der DAX heute erneut hoch und durchbrach die Marke von 21.600 Punkten – ein historischer Rekord! Auf Sicht vom Vortag liegt der Index aktuell fast ein Prozent im Plus.

Auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, läuft es rund. Der Index liegt aktuell 0,75 Prozent im Plus und steht bei 5.234 Punkten.

Auftrieb gab die Erholung an der Technologie-Börse Nasdaq, die sich wohl auch an diesem Handelstag fortsetzen wird. Die starken Auftragseingänge von ASML, einem Ausrüster der Chipindustrie, hoben europaweit zusätzlich die Stimmung für Technologiewerte.

Als Auslöser der Rally galt, dass die US-Börse Nasdaq am Dienstag die Sorgen vor der chinesischen KI-Konkurrenz durch DeepSeek weitgehend abgeschüttelt hatte. Deutliche Gewinne waren die Folge, und weitere werden noch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an diesem Abend erwartet.

Für Erleichterung sorgten Experten-Einschätzungen zum neuen Open-Source-KI-Modell des Start-ups DeepSeek. So schrieben etwa die Analysten der Bank of America: KI-Fortschritte, die vor allem Optimierungen zu verdanken seien und nicht durch höhere Rechenressourcen zustande kämen, zeigten, dass die für Unternehmen interessante Künstliche Intelligenz (KI) weiterhin in den Kinderschuhen stecke. Zudem seien Mediengerüchte über eine angeblich weitaus kostengünstigere Entwicklung der DeepSeek-Modelle "irreführend und übersehen das Gesamtbild".

Aktie von Daimler Truck an DAX-Spitze – was treibt die Papiere an?

Der absolute DAX-Star ist heute die Aktie von Daimler Truck. Mit einem aktuellen Plus von 7,5 Prozent markiert sie von der Performance her die Spitze im deutschen Leitindex. Der Auftragseingang des Konkurrenten Volvo hat LKW-Anleger positiv gestimmt. Die DZ Bank hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 46 Euro belassen. Analyst Holger Schmidt verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf eine positive Auftragsentwicklung beim Konkurrenten Volvo und sieht darin ein frühes Signal für eine Trendwende in der Nutzfahrzeugbranche. Die Fortsetzung der guten Preisrealisierung lasse positive Rückschlüsse für die beiden deutschen Lkw-Hersteller Daimler Truck und Traton zu.

Das Schlusslicht hingegen bildet derzeit von der Performance her die Aktie von Qiagen mit einem Minus von 5,8 Prozent. Der Labordienstleister hat am Tag zuvor im Zuge einer Aktienzusammenlegung 300 Millionen US-Dollar an seine Anleger ausgeschüttet – auch bekannt als Reverse-Aktiensplit.

Enthält Material von dpa-AFX

