Unternehmensprofil

Die QIAGEN NV und ihre Tochtergesellschaften zählen sich zu den weltweit führenden Anbietern von Probenvorbereitungs- und Testtechnologien. Mit diesen Technologien werden Biomoleküle wie DNA, RNA und Proteine isoliert und sichtbar gemacht. Das Angebot des Unternehmens umfasst etliche hundert Verbrauchsprodukte sowie Lösungen zu deren Automatisierung. Die Testtechnologien bilden nach Angaben des Unternehmens eines der weltweit breitesten Portfolios molekulardiagnostischer Tests. Zum Angebot gehören eine breite Palette an Nachweisverfahren für Infektionskrankheiten sowie therapiebegleitende Diagnostika. Die Produkte des Konzerns werden weltweit an molekulardiagnostische Labore, wissenschaftliche Forschungsinstitute, Unternehmen aus der Pharmazie oder Biotechnologie sowie an Kunden in angewandten Märkten verkauft (u.a. Forensik, Tier- und Nahrungsmittelkontrolle und pharmazeutische Prozesskontrolle). Der Vertrieb erfolgt über ein Netz von Händlern in über 100 Ländern.

Offizielle Webseite: www.qiagen.com