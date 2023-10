Der deutsche Leitindex stabilisiert sich zum Wochenanfang und die Commerzbank-Aktie gilt heute als absoluter DAX-Sieger

Nach dem jüngsten Rückschlag haben sich die europäischen Aktienmärkte zum Wochenanfang wieder stabilisiert. So liegt der DAX derzeit 0,51 Prozent im Plus und steht bei 15.264 Punkten. Beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, verhält es sich ganz ähnlich. Er liegt 0,6 Prozent im Plus und steht bei 4.161 Punkten.

„Dass die erwartete Bodenoffensive im Gazastreifen bislang ausgeblieben ist, lässt heute Morgen einige kurzfristig orientierte Anleger wieder bei Aktien zugreifen, die am Freitag noch verkauft haben", erklärte Jürgen Molnar, Stratege beim Broker RoboMarkets, gegenüber Reuters.

Commerzbank-Aktie rauscht nach oben

Unterdessen gilt die Commerzbank-Aktie heute als absoluter DAX-Sieger – sie liegt bereits über fünf Prozent im Plus. Einbüßen musste hingegen die Sartorius-Aktie. Sie liegt über drei Prozent im Minus und bildet damit das Schlusslicht im DAX.

Mit Material von Reuters und dpa-afx

