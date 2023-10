Fakt ist: Die gesetzliche Rente wird den meisten Menschen nicht reichen. Doch mit einer genialen ETF-Strategie können Sie sich unkompliziert mit nur 25 Euro pro Monat ein Vermögen für den wohlverdienten Ruhestand anhäufen. Und so funktioniert’s

Es ist eine Tatsache, die viele Menschen gerne verdrängen: Die gesetzliche Rente allein wird den meisten Menschen in Deutschland vermutlich nicht reichen. Viele erleben dann im Alter einen Schock-Moment. Besonders Frauen sind betroffen: Allein jetzt schon haben Frauen über 65 laut Statistischem Bundesamt eine Armutsgefährdungsquote von 20,3 Prozent, bei Männern liegt sie bei 15,9 Prozent. Auch privat fürs Alter vorzusorgen, ist daher unabdingbar.

Viele schieben dieses Thema aber gerne vor sich her, da es mühsam und kompliziert erscheint. Dabei ist die private Altersvorsorge viel einfacher und schnell erledigt als viele ahnen. Das Geniale: Mit einer simplen Strategie können Sie mit nur 25 Euro rund 100.000 Euro zusätzlich für die Rente erwirtschaften.

Die einfachste Altersvorsorge der Welt mit diesem ETF

Die Lösung liegt in einem ETF auf den MSCI World. Der MSCI World ist einer der bekanntesten Indizes der Welt, der versucht, die Weltwirtschaft abzubilden und der über 1510 Unternehmen enthält. Die Gewichtung erfolgt dabei nach Marktkapitalisierung. Heißt: Nur die stärksten und besten Unternehmen der Welt schaffen es bis ganz an die Spitze, von deren Performance Sie dann profitieren können. Aktuell sind in den Top 10 Positionen etwa Titel wie Apple, Microsoft, Amazon oder Nvidia. Damit dies stets gewährleistet ist, wird der Index alle drei Monate überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Auf Sicht der vergangenen 20 Jahre hat der MSCI World eine jährliche Performance von 8,65 Prozent. Wichtig bei dieser Strategie ist: Halten Sie Ihre Anlage langfristig, im besten Fall über mehrere Jahrzehnte. Denn ja: Natürlich kann der MSCI World in kritischen Jahren auch mal fallen und eine negative Performance abliefern. Das war etwa erst im schwierigen Jahr 2022 der Fall. Jedoch: Auf lange Sicht hat die Weltwirtschaft noch immer jede Krise überstanden und ist über sich hinausgewachsen. Deshalb: Auf keinen Fall aussteigen, wenn es mal ein Jahr nicht so gut läuft. Auf lange Sicht werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Gewinn herausgehen.

Mit nur 25 Euro 100.000 Euro fürs Alter sichern

Und so funktioniert die Strategie: Legen Sie bei einem Anbieter Ihrer Wahl einen ETF-Sparplan für den MSCI World an. Hierbei müssen Sie kein einmaliges Startkapital bezahlen, sondern können jeden Monat von Ihrem Gehalt eine bestimmte monatliche Summe in den ETF investieren. Je höher die ist, desto höher ist am Ende auch Ihr Ertrag. Die meisten Sparpläne kann man bereits mit 25 Euro pro Monat abschließen.

Wenn Sie ab heute 25 Euro pro Monat einzahlen und dies kontinuierlich für 40 Jahre so beibehalten, dann hätten Sie am Ende zum Renteneintritt eine Summe von 95.921 Euro – fast 100.000 Euro – angespart. Dabei haben Sie über die 40 Jahre lediglich 12.000 Euro investiert. Davon ausgehend, dass Sie zu diesem Zeitpunkt 65 Jahre alt sind und noch bis 90 leben, hätten Sie durch die ersparte Summe ein monatliches Zusatzeinkommen von über 300 Euro.

Grundsätzlich gilt: Je früher Sie mit dem ETF-Sparplan anfangen, desto besser. Sollten Sie nun aber schon so alt sein, dass Ihnen keine 40 Jahre mehr bleiben, müssen Sie sich auch keine Sorgen machen. Liegt ihr Anlagehorizont etwa bei 20 Jahren, so können Sie die Schwelle von 100.000 Euro schon mit einer monatlichen Sparplansumme von 160 Euro erreichen (98.140 Euro). Bei 15 Jahren müssten Sie monatlich schon 280 Euro anlegen, um 99.728 Euro zu erhalten.

So oder so: Die private Vorsorge fürs Alter ist unabdingbar. Ein ETF-Sparplan auf den MSCI World ist hierbei eine kinderleichte Möglichkeit, um sich ohne viele Kosten und Mühen abzusichern.

