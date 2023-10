Die unsichere Weltlage ließ den deutschen Leitindex DAX heute kurzzeitig unter die wichtige 15.000-Punkte-Marke rutschen. SAP und Vonovia geraten in den Fokus

Negative Stimmung beim DAX: Der deutsche Leitindex rauschte heute teilweise unter die 15.000-Punkte-Marke, aktuell steht er mit 15.032 Punkten wieder knapp darüber. Auch der Euro Stoxx 50 ließ Federn, steht aktuell bei 4.087 Punkten.

Sorgen wegen der Entwicklungen in Nahost sowie Unsicherheit über den Zinskurs der US-Notenbank Fed lassen die Anleger nicht los. Die wichtigsten US-Indizes traten kurz nach der Eröffnung mehr oder weniger auf der Stelle. „Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed sind das eine, die Angst vor einer Eskalation des Konflikts im Nahen Osten das andere", erklärte Jürgen Molnar, Stratege vom Broker RoboMarkets, gegenüber Reuters. „Diese Kombination treibt die Anleger in Sicherheit, allein der Blick auf den Goldpreis spricht eine eindeutige Sprache." Das als sicherer Hafen geltende Edelmetall hat sich seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober mehr als sechs Prozent verteuert, am Donnerstag lag der Goldpreis 0,4 Prozent höher bei 1955 Dollar je Feinunze.

SAP und Vonovia Aktie beim DAX im Fokus

SAP kann heute den Titel der besten DAX-Performance für sich beanspruchen und liegt über fünf Prozent im Plus. Europas größtes Softwarehaus konnte dank strenger Kostenkontrolle seinen operativen Gewinn im dritten Quartal überraschend stark steigern. Das Schlusslicht bildet hingegen Vonovia, die Aktie liegt über fünf Prozent im Minus.

Mit Material von rtr

Lesen Sie auch:

SAP-Aktie: Schwächeres Wachstum, aber…

Oder:

Tesla-Aktie mit Quartalszahlen: Das präsentiert Elon Musk jetzt Aktionären