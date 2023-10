Der DAX startet mit leichten Verlusten in das vierte Quartal des Jahres. Anleger warten auf neue Impulse von US-Notenbankchef Jerome Powell, die Fresenius-Aktie ist mit Verlusten im Fokus

Der startete heute Morgen hoffnungsvoll in den Oktober und legte im frühen Handel 0,48 Prozent auf 15 460,87 Zähler zu. Mittlerweile liegt er über ein Prozent im Minus und steht bei 15.217 Punkten. Auch beim Euro Stoxx 50 tut sich wenig: Dieser liegt ebenfalls über ein Prozent im Minus und steht bei 4.127 Punkten.

Börsianer warten gespannt auf Kommentare von Fed-Chef Jerome Powell im weiteren Tagesverlauf. Denn er und der Präsident der US-Notenbank-Niederlassung von Philadelphia, Patrick Harker, treffen sich heute zu Gesprächen mit Arbeitgebern und Kleinunternehmern über die Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft. Anleger hoffen auf Hinweise hinsichtlich der weiteren geldpolitischen Schritte der Fed.

Die Analysten warnen vor verfrühter Hoffnung: „Die Fed will die Inflation immer noch auf zwei Prozent bringen und von diesem Ziel ist sie noch weit entfernt", sagte Russell Hackmann, Präsident des Finanzdienstleisters Hackmann Wealth Partners, gegenüber Reuters.

Fresenius im Fokus

Unterdessen führt Zalando den Dax heute an und liegt derzeit als einziger Wert über ein Prozent im Plus. Der größte Verlierer ist Fresenius, die Aktie liegt über vier Prozent im Minus heute: Laut einem Medienbericht befindet sich der in den USA ansässige Fonds KKR in Gesprächen mit dem Gesundheitskonzern über den Kauf dessen Fruchtbarkeitskliniken in Spanien und Portugal.

