Aufgrund der aktuellen Verwerfungen an den Märkten können Anleger wieder kräftig auf Schnäppchenjagd gehen. Vor allem diese drei Aktien sind jetzt sehr günstig zu haben:

Wer im Oktober wieder zu preiswerten Kursen einkaufen will, der kann sich die drei Schnäppchenaktien im Monat Oktober sichern. Nach dem unklaren Kurs der Notenbank und den vielen konjunkturellen Sorgen sind viele Titel nämlich wieder deutlich günstiger geworden.

Diese Schnäppchenaktien sollten sich Anleger noch im Oktober sichern

Aus diesem Grund lohnt es sich jetzt einen Blick auf diese drei Aktien zu werfen, die zu vergleichsweise günstigen Konditionen zu haben sind:

Nike (KGV: 24 / Dividendenrendite: 1,5 Prozent)

Erster Wert ist dabei der Sportartikelhersteller Nike, den die Sorgen um eine abflachende Konjunkturlage in den USA und China um 45 Prozent vom Allzeithoch nach unten gedrückt haben.

Nun ist der zyklische Konsumwert auf demselben Niveau wie im Herbst 2022, als viele Aktien so günstig waren wie seit mehreren Jahren nicht mehr. Hier bietet sich also ein antizyklisches Investment an.

Realty Income (KCV: 13 / Dividendenrendite: 5,9 Prozent)

Ebenfalls deutlich abgestraft wurde die Aktie von Realty Income. Der REIT aus den USA wurde vor allem von den Aussagen von Jerome Powell und den übrigen Notenbankern getroffen.

Mit einer Dividendenrendite von 5,9 Prozent notiert die Aktie übrigens auch auf historischen Tiefs und ein Einstieg bei dem Dividendenaristokraten kann sich sehr langfristig für Anleger lohnen.

Vonovia (KGV: 11 / Dividendenrendite: 3,6 Prozent)

Während die Situation in den USA allerdings noch von der Zinsseite her sehr ungewiss ist, ist in Europa die vermutlich letzte Zinsanhebung über die Bühne gegangen. Mittelfristig sollte das vor allem die Aktien des Wohnungskonzerns Vonovia beflügeln.

Dieser ist weiterhin günstig bewertet, trotz der Aussicht auf vermutlich in den kommenden Jahren wieder fallende Zinsen. Auch hier können Anleger mit etwas längerem Atem zuschlagen.

Lesen Sie auch:

Neobroker: Schnell und kostengünstig an der Börse handeln!

Oder:

Diese drei Schnäppchenaktien sollten sich Anleger noch im September sichern