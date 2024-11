Der deutsche Leitindex startet gut gelaunt in die neue Woche. Besonders die Aktien von Adidas und Siemens Energy stehen gerade im Fokus. Was steckt dahinter?

So kann die neue Woche starten: Der deutsche Leitindex DAX liegt aktuell 0,5 Prozent im Plus und steht bei 19.414 Punkten. Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, konnte bereits 0,3 Prozent zulegen und steht derzeit bei 4.804 Punkten.

Als Stütze dienten die sich abzeichnenden, weiteren Kursaufschläge in New York. Gut kam an den Märkten die Nominierung von Scott Bessent als US-Finanzminister durch den künftigen Präsidenten Donald Trump an. Damit werde ein schneller Anstieg der amerikanischen Staatsverschuldung etwas unwahrscheinlicher, schrieb Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements beim Vermögensverwalter QC Partners. In jüngsten öffentlichen Kommentaren habe Bessent einen gemäßigten Ton in Bezug auf Zölle und den US-Dollar angestimmt, heißt es in einem Kommentar der Schweizer Großbank UBS.

„Die große Frage ist, ob es sich um eine Verschnaufpause, eine Stabilisierung oder gar eine Trendwende nach oben handelt", so Altmann mit Blick auf den DAX. Dieser hatte in der vergangenen Woche erstmals nach vier negativen Wochen wieder einen Gewinn verbucht. Noch habe der Index genug Zeit, den Monatsgewinn von aktuell 1,8 Prozent auszubauen, betonte Altmann. „Denn an sich genießt der November den Ruf als Monat der Weihnachtsrally."

Adidas, Siemens Energy & Co. beim DAX im Fokus

Für Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets hat der DAX Luft bis über die 22.000-Punkte-Marke, falls er den Monat November über 19.300 Punkten beendet. Charttechnisch sind die Aussichten dafür gut. Denn dank seines starken Wochenausklangs notiert der Dax inzwischen wieder oberhalb der 21- und 50-Tage-Linien, die als Indikatoren für den kurz- bis mittelfristigen Trend gelten. Zum Rekord von 19.674 Punkten aus dem Oktober fehlen ihm nur noch gut 1,3 Prozent.

An die DAX Spitze schaffen es aktuell mit einem Plus von jeweils über 2,5 Prozent die Aktien von Adidas und Siemens Energy. Bei Siemens Energy hob Berenberg das Kursziel von 35 auf 70 Euro.

Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Offenbar beginne ein neues Kapital auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt, wo der Sportwarenhersteller gut positioniert scheine, von den Schwächen des Konkurrenten Nike zu profitieren, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in ihrer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Region könnte in den kommenden Jahren zu einem wichtigen Wachstumstreiber werden. Adidas bleibt ihr bevorzugter europäischer Branchentitel.

Weniger gut sieht es heute allerdings für die Aktien der Commerzbank aus, die mit sechs Prozent Minus das Schlusslicht im DAX markieren. Die Hintergründe dazu erfahren Sie hier.

