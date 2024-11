Wer noch in dieser Woche hohe Dividenden kassieren möchte, der sollte jetzt aufpassen. Diese Aktien mit bis zu 11,3 Prozent Ausschüttungsrendite gehen in der jetzigen Woche Ex-Dividende und zahlen anschließend an Anleger. Doch nur wer die Papiere am richtigen Tag hält, der hat auch Anspruch darauf.

Der Dividendenmonat November neigt sich dem Ende entgegen, doch auch in der letzten Woche gibt es noch einige spannende ausschüttungsstarke Werte, die ihren Ex-Tag haben. Anleger, die etwas von den Zahlungen haben wollen, müssen die Aktien an genau diesem Tag halten, um Anspruch darauf zu erhalten.

Mit diesen Aktien in dieser Woche bis zu 11,3% Dividendenrendite sichern

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden-Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Avista – Ex-Dividende: 26.11.2024 – Dividendenrendite: 4,9 Prozent

Land Securities – Ex-Dividende: 28.11.2024 – Dividendenrendite: 6,9 Prozent

Imperial Brands – Ex-Dividende: 28.11.2024 – Dividendenrendite: 6,1 Prozent

Cardinal Energy – Ex-Dividende: 29.11.2024 – Dividendenrendite: 10,9 Prozent

Kraft Heinz – Ex-Dividende: 29.11.2024 – Dividendenrendite: 5,8 Prozent

Brookfield Renewable – Ex-Dividende: 29.11.2024 – Dividendenrendite: 4,5 Prozent

Golub Capital – Ex-Dividende: 29.11.2024 – Dividendenrendite: 11,3 Prozent

Auf diese Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: Kraft Heinz

Erster Wert ist dabei der Basiskonsumgüterwert Kraft Heinz, der sich nicht nur im Portfolio von Warren Buffett, sondern auch in einem Turnaround befindet. Für mutige Investoren kann sich hier ein Blick, besonders wegen des ikonischen Markenportfolios und der günstigen Bewertung lohnen.

Dividendenaktie: Imperial Brands

Wer auf der Suche nach spannenden Dividendenaktien ist, der kommt am Tabaksektor fast nicht vorbei. Hier bieten sich günstige Bewertungen und hohe Dividenden. So zum Beispiel auch bei der Aktie von Imperial Brands.

Dividendenaktie: Golup Capital

Auch spannend könnte für Einkommensinvestoren die Aktie von Golup Capital sein, einem BDC, der in mittelständische Unternehmen investiert oder diese via besicherten Krediten finanziert. Durch die hohen Erträge sind hier entsprechende Renditen möglich.

