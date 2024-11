In den vergangenen Jahren war klar, wer das Duell zwischen der Allianz und Bayer gewinnt. Doch könnte sich bei den beiden deutschen Aktien ein überraschender und lukrativer Favoriten-Wechsel für 2025 anbahnen?

Seit dem Jahr 2015 ging es für die Bayer-Aktie um 83 Prozent bergab. Die Allianz-Aktie hingegen legte ohne Dividenden miteinzuberechnen um 111 Prozent zu. Dieses Duell ist also mehr als eindeutig. Dennoch könnte sich die Lage 2025 überraschend ändern:

Deswegen könnte Bayer-Aktie 2025 besser performen

Hierbei handelt es sich um eine Idee. Sie muss nicht eintreten, doch wenn es passiert, dann dürfte dieses Szenario für Anleger sehr interessant und lukrativ sein. Denn aktuell glaubt niemand, dass die Bayer-Aktie einen Turnaround hinlegen kann. Zu mies ist die Stimmung um das Unternehmen, zu wenig gut sind die Zahlen. Doch genau dann, wenn niemand daran glaubt, könnte der Turnaround einsetzen.

Denn auch charttechnisch ist die Bayer-Aktie so verprügelt worden, dass es aus Sicht des Relative-Stärke-Index (RSI) oder auch des MACD bald eine Trendumkehr geben kann. Zwar kann diese auch noch einige Monate auf sich warten lassen, doch sie dürfte kommen. Und bei der Allianz-Aktie ist genau das Gegenteil der Fall. Alle Indikatoren sind nach der langen Rallye erschöpft und könnten durchaus mal einer Korrektur Luft geben.

Dies heißt jetzt nicht, dass die Allianz-Aktie einbrechen wird und sich die Bayer-Aktie verdoppelt. Doch nächstes Jahr könnte die Bayer-Aktie tatsächlich mehr Rendite bringen als die Allianz. Denn auch dieser Grund spricht dafür:

Allianz-Aktie im nächsten Jahr mit Korrektur?

Die Allianz-Aktie bleibt natürlich eine der besten deutschen Aktien und ein Basis-Investment. Auch diese Theorie soll nichts daran ändern. Aufgrund des Zinsumfelds, welches weiter sinken dürfte, könnte die Allianz allerdings vor etwas mehr Herausforderungen stehen. Und Bayer, welches schließlich hoch verschuldet ist, könnte von geringeren Zinsen profitieren. Dies könnte eben dazu führen, dass die Bayer-Aktie in 2025 am Ende des Tages mehr Rendite bringen kann als die Allianz. Allerdings natürlich auch mit viel mehr Risiko.

Deswegen könnten Anleger neu zu investierendes Geld zu zwei Dritteln in die Allianz-Aktie anlegen und zu einem Drittel in die Bayer-Aktie. Sie bedenken aber, dass das Investment in die Bayer-Aktie riskant ist, und BÖRSE ONLINE bei Bayer eher zum Halten hält.

