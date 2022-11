Dank der Rally am Donnerstag stehen der Dax und der Dow Jones jetzt kurz vor dem Eintritt in einen Bullenmarkt. BÖRSE ONLINE verrät, welche Marken jetzt entscheidend werden.

Laut Definition beginnt ein Bärenmarkt, wenn ein Index oder eine Anlageklassen stärker als 20 Prozent vom letzten Hoch gefallen sind. Umgekehrt beginnt ein Bullenmarkt, wenn ein Index oder eine Anlageklasse mehr als 20 Prozent vom letzten Tief gewonnen haben. Und deswegen stehen der Dax und der Dow Jones kurz vor dem Beginn des nächsten Bullenmarktes.

Dann beginnt der Bullenmarkt beim Dax

TradingView.com Dax

Wie Sie im obigen Bild erkennen können, beginnt der Bullenmarkt beim Dax, wenn der Index die Marke von 14.220 Punkten durchstoßen konnte. Bis dahin sind es nur noch ein bis zwei Prozent. Also ein Katzensprung.

Aber die wichtige Frage lautet vielmehr, wie nachhaltig diese Rally ist. Denn es gibt kein Gesetz welches verhindert, dass der Dax mal kurz über diese Marke steigt, also per Definition in einen Bullenmarkt eintritt und dann direkt wieder fällt. Deswegen wird es sehr wichtig sein, dass nicht nur der Deutsche Aktienindex, sondern auch die amerikanischen Indizes wieder in einen Bullenmarkt eintreten.

Dann beginnt der Bullenmarkt beim Dow Jones

tradingView.com Dow Jones

Dem Dow Jones fehlen nur noch etwa 1.000 Punkte, bis er um 20 Prozent vom letzten Tiefpunkt gestiegen ist. Was sich nach viel anhört, sind aber lediglich 2,8 Prozent – und die sind schnell eingefahren. Konkret sollte der Dow Jones bis auf 34.350 Zähler steigen, bevor er wieder in einem Bullenmarkt ist.

Beim S&P 500 und beim Nasdaq ist es noch ein weiterer Weg bis zum Bullenmarkt. Für den gesamten Markt und somit auch für den Dax wäre es aber sehr wichtig, wenn der Dow Jones ebenfalls wieder in einen Bullenmarkt eintreten könnte.