Der deutsche Leitindex DAX steuert auf den zehnten Gewinntag in Folge zu. Besonders die Aktien von Zalando können zulegen. Was können Anleger von dieser Woche erwarten?

So lässt es sich gut in die neue Woche starten: Mit einem Plus von derzeit 0,5 Prozent steuert der deutsche Leitindex DAX auf den zehnten Gewinntag in Folge zu und steht derzeit bei 18.407 Punkten. Auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, geht es rund: Der Index liegt 0,6 Prozent im Plus und steht bei 4.870 Punkten.

Anleger wurden aber etwas vorsichtiger vor dem jährlichen Notenbankertreffen in Jackson Hole wegen der Frage, welche Erkenntnisse dieses am Ende der Woche in puncto US-Geldpolitik mit sich bringen wird.

Die bislang neun positiven Handelstage des DAX bedeuten laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners bereits die längste Gewinnserie seit zehn Jahren. Vor knapp zwei Wochen hatten Rezessionssorgen, der Nahost-Konflikt und geplatzte Spekulationen am Devisenmarkt zeitweise die weltweiten Börsen erschüttert. Ein Großteil des Kursrutsches, der den DAX bis nahe an die 17.000 Punkte gedrückt hatte, ist mittlerweile aber wieder ausgeglichen.

Rezessionsängste lassen nach – Aktie von Zalando an DAX-Spitze

Die Rezessionsängste haben nach zuletzt durchaus positiven Wirtschaftsdaten aus den USA nachgelassen. Mit Blick auf das alljährliche Notenbanker-Treffen im Bundesstaat Wyoming erwarten die Analysten der DZ Bank, dass der US-Notenbank Jerome Powell den Weg für eine Zinssenkung im September ebnen wird. „Allerdings könnte er unserer Meinung nach die Hoffnungen auf einen großen Zinsschritt zerschlagen", hieß es am Montag in einem Kommentar. Mit einem solchen halten einige sogar eine Zinssenkung um 0,5 Prozentpunkte für denkbar.

An die DAX-Spitze schafft es derzeit von der Performance her die Aktie von Zalando mit einem Plus von über 3,4 Prozent – ein Erholungsversuch.

Zudem standen die Aktien von Rüstungskonzernen im Fokus, wenngleich recht hohe Anfangsverluste bei den Sektorwerten deutlich nachließen. Nach einem Anstieg um bis zu 28 Prozent binnen zwei Wochen und einer Annäherung an ihr Rekordhoch gaben die Titel von Rheinmetall zuletzt noch um 1,4 Prozent nach. Die Hintergründe lesen Sie hier.

Mit Material von dpa-afx

Lesen Sie auch:

Totalverlust: Varta-Aktie nach diesen Nachrichten völlig WERTLOS

Oder:

Die 3 größten Fehler, die Anleger an der Börse jetzt machen können