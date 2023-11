Auch wenn der DAX zuletzt um 9 Prozent in den letzten drei Wochen gestiegen war, weisen Aktien wie Bayer, Daimler Truck, Commerzbank, Siemens Energy und Co noch zahlreiche Kurspotenziale auf. Diese Aktien sollten Anleger sich jetzt genauer ansehen. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Bis zu 67 Prozent Kurspotenzial bei diesen DAX-Aktien

Bloomberg DAX-Kurspotenziale

In der Tabelle sehen Sie, wie die Analysten die Kurspotenziale aller DAX-Aktien aktuell bewerten. Zwar steht die Bayer-Aktie mit einem Kursziel von 55,17 Euro und einem Potenzial von 66,92 Prozent an der Spitze. Doch dies hat natürlich auch mit dem starken Kurseinbruch zu tun. Wichtig ist: Die Analysten bei Bloomberg brauchen ein paar Tage und Wochen, bis sie alle Kursziele wieder richtig angepasst haben. Im Vergleich zur Vorwoche etwa wurde das Kursziel für Bayer bereits um 6 Euro gesenkt. Unserer Meinung nach sollten Anleger bei der Bayer-Aktie aktuell sehr vorsichtig sein und vorerst die Füße stillhalten. Lesen Sie dazu auch: Bayer-Aktie bricht massiv ein – fast Minus 20 Prozent – Hört der Abwärtstrend niemals auf?

Spannender wird es nämlich bei diesen Aktien:

Daimler Truck, Commerzbank, Siemens Energy mit hohen Kurszielen

Dass es auch anders geht, zeigt die Daimler Truck-Aktie. Diese weist mit 41 Prozent Kurspotenzial ebenfalls einen hohen Wert auf, doch der scheint auch berechtigt zu sein. Denn alle Analysten bei Bloomberg, die die Daimler Truck-Aktie covern, gehen von einem durchschnittlichen Kursziel von 41,55 Euro aus. Und BÖRSE ONLINE sieht das Kursziel sogar bei 45 Euro. Hier können Anleger aktuell also einsteigen, auch wenn die Aktie ein Todeskreuz bildete und unter der 50-Tage-Linie und der 200-Tage-Linie notiert. Eine erste Tranche investieren Anleger jetzt, eine zweite bei Überwinden der 50-Tage-Linie und eine dritte bei Überwinden der 200-Tage-Linie.

Auch bei Siemens Energy sollten Anleger aktuell erstmal abwartend agieren. Nach dem wilden Hin und Her des Kurses der Aktie in den vergangenen Wochen ist noch keine richtige Tendenz absehbar. Auch wenn die Analysten bei Bloomberg der Siemens Energy-Aktie rund 38 Prozent Kurspotenzial beimessen, so sieht doch der Chart erstmal sehr schlecht aus und Anleger sollten zunächst abwarten, wie sich alles bei der Siemens-Energy-Aktie entwickelt.

Dafür kann sich wiederum die Commerzbank-Aktie lohnen. Denn BÖRSE ONLINE rät zum Kauf der Commerzbank mit einem Kursziel von 14,50 Euro und einem Stopp bei 7,80 Euro. Und auch die Analysten bei Bloomberg messen dem Papier 32 Prozent Kurspotenzial zu. Da der Aufwärtstrend intakt ist, die Aktie sich über der 50-Tage-Linie und der 200-Tage-Linie befindet und soeben ein Goldenes Kreuz bildete, können Anleger bei der Commerzbank-Aktie einsteigen.

Und lesen Sie auch: 15 stark unterbewertete deutsche Aktien: Alle KBVs unter 1,0 und oft niedrige KGVs

oder: Hammer Kurspotenziale von Bloomberg bei Siemens Energy, Bayer, Volkswagen, Allianz, Vonovia und Co.

Ausnahmslos Kaufempfehlungen: 13 deutsche Geheimfavoriten-Aktien mit bis zu 240 Prozent Kurspotenzial