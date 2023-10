Zurzeit ist die Stimmung an den Börsen dank steigender Zinsen und schwächeren Wachstumsraten weltweit eingetrübt. Die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs scheint das eher zu ignorieren und sieht in der Delivery Hero Aktie ein Kurspotenzial von 100 Prozent. Sollten Anleger einsteigen?



Die Analysten von Goldman Sachs unter Leitung von Lisa Yang haben jüngst die Aktie des deutschen Lieferdienstes Delivery Hero unter die Lupe genommen und dabei ein Kursziel von 54,60 Euro auf Sicht von zwölf Monaten vergeben, das entspricht nahezu einer Verdopplung des Kurses auf aktuellem Niveau.



Grundlage für die Einschätzung lieferten die Konzernzahlen für das erste Halbjahr. Goldman sieht eine Verbesserung beim EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) und geht davon aus, dass der Lieferdienst in diesem Jahr die Gewinnschwelle erreichen kann. Ferner sollten Verkäufe von Teilen des Foodpanda-Geschäfts in Südostasien sich positiv auf das deutsche Unternehmen auswirken.



Fazit

Seit Anfang des Jahres hat die Aktie etwa 43 Prozent nachgegeben und notiert aktuell in Nähe des Allzeittiefs. Obwohl der Konzern nach eigenen Angaben in mehr als 70 Ländern tätig ist und Partnerschaften mit mehr als einer halben Million Restaurants unterhält, ist die Aktie eher etwas für Zocker und Spekulanten. So ähnlich sehen das die meisten Analysten, ihr Urteil lautet „stark verkaufen“.



Lesen Sie auch:Schon wieder: Cathie Wood verkauft Nvidia!