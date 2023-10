Sie hat es schon wieder getan: Ausgerechnet beim KI-Unternehmen Nvidia, das beim Thema künstliche Intelligenz als der wohl erfolgreichste Spieler gilt, verkauft sie erneut Aktien. Dafür hatte sie dieses Jahr bereits mehrfach Kritik geerntet

Cathie Wood ist an der Wall Street keine Unbekannte: Mit ihrer Investmentfirma Ark Invest konzentriert sie sich vor allem auf wachstumsstarke Tech-Unternehmen. Damit konnte sie schon so manche sagenhafte Rendite einfahren, für die sie große Bewunderung erntete. Doch genauso stark ging es für ihre aktiv gemanagten ETFs auch schon bergab.

Anleger verfolgen daher gebannt, auf welche Aktien die Investorin derzeit setzt. Ein Blick auf ihre Trades im Oktober zeigt: Sie hat diesen Monat bereits bei einer äußerst bekannten KI-Aktie verkauft: Nvidia

Cathie Wood verkauft schon wieder Nvidia-Aktien

Der Nvidia-Verkauf ist daher so interessant, da Cathie Wood dieses Jahr schon einmal mit dem Verkauf dieser Aktie aufgefallen ist. Denn ausgerechnet die Aktie, die als größter KI-Profiteur gilt, schmiss sie zu früh aus dem Portfolio. Im Oktober 2022 waren in ihrem Flaggschiff-ETF 750 000 Aktien des Grafikkartenherstellers Nvidia. Sie reduzierte die Position zunehmend, trennte sich im Januar gänzlich davon. Seit Jahresanfang gewannen die Aktien fast 200 Prozent. Gegenüber „Barron’s“ verriet sie dieses Jahr: „Viele Leute haben sich darüber aufgeregt, dass unser Flaggschifffonds die Aktie nicht mehr besitzt. Für diejenigen, die glauben, dass wir nie auf die Bewertung achten: Es war die Bewertung, die uns dazu gebracht hat, die Aktie zu verkaufen. Nvidia wird derzeit zu einem sehr hohen Multiplikator der Einnahmen verkauft.“ Bei einem Gewinn von fast 200 Prozent seit Jahresanfang lässt sich dies vermutlich trotzdem nur schwer verkraften.

Sie scheint den Schritt jedoch nicht zu bereuen: Denn diesen Monat verkaufte Wood bereits zweimal erneut bei ihrer Nvidia-Position, diesmal im Ark Genomiv Revolution ETF. Sie verkaufte am zweiten und am dritten Oktober insgesamt 9.482 Aktien des Grafikkartenherstellers. Nvidia ist im ETF die 21. Größte Position, Wood verfügt jetzt über 78.741 Aktien. Sie reduzierte ihre Position also um zehn Prozent.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.