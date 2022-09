Der beste Analyst der Wall Street zu werden ist nicht einfach. Schließlich gibt es 8.000 Konkurrenten. Doch einer hat es geschafft und er empfiehlt jetzt grad eine spannende Aktie.

Vincent Lovaglio hat es geschafft. Laut dem Branchendienst Tipranks.com ist der Analyst vom Haus Mizuho Securities der beste Analyst der Wall Street. Dabei setzte er sich gegen 7986 Konkurrenten durch – Ein starkes Stück. In den vergangen 365 Tagen waren 178 von 195 seiner Aktienratings erfolgreich – eine Positivquote von 91 Prozent. Dabei konnten Anleger im Schnitt mit jeder seiner Empfehlungen einen Gewinn von 46,2 Prozent einfahren.

Devon Energy mit 26 Prozent Potenzial

Am 7 September erneuerte Lovaglio sein Rating für die Aktie von Devon Energy. Er empfahl Devon Energy erstmals am 19. Juni 2020 bei einem Kurs von 12,95 Dollar. Heute steht die Aktie bei 72,17 Dollar. Doch auch hier soll das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein. Denn das Kursziel des Analysten liegt bei 91 Dollar, was einem Potenzial von 26 Prozent entspricht.

Aktuell weist Devon Energy ein KGV von 6,2 und eine Dividendenrendite von 1,24 Prozent auf. Dabei ist Devon Energy ein Öl- und Gaskonzern aus den USA.