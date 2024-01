Eine Aktie der ungewöhnlichen Art bietet jetzt rund 20 Prozent Kurschance. Und das prophezeit nicht irgendwer, sondern der beste Analyst der Welt

Der beste Analyst der Welt zu sein will schon etwas heißen – doch Patrick Brown von Raymond James hat es geschafft. Er ist besser als 8.661 andere Wall Street Analysten. Das Finanzportal „TipRanks“ nimmt die Performance der Analysten regelmäßig unter die Lupe und bewertet die Experten nach ihrem Erfolg.

Und ganz neu im Jahr 2024 hat es der Analyst Patrick Brown an die Spitze geschafft. Er konzentriert sich auf amerikanische Aktien aus den Bereichen Baumaterialien, Transport-, Abfall- und Industriedienstleistungen. Sieht man sich Browns Kaufempfehlungen an, so merkt man: Der Der Analyst gehört eher zu den Bullen der Wall Street, denn die deutliche Mehrheit seiner Empfehlungen sind Kaufempfehlungen.

Und beim Blick auf seine Empfehlungen sticht eine Aktie besonders hervor: Sie bietet nämlich nicht nur zweistellige Kurschancen, sondern ist auch noch ein durchaus ungewöhnliches Unternehmen.

Die spannende Top-Aktie des besten Analysten der Welt

Dabei handelt es sich um das Unternehmen Casella Waste Systems. Was für ein Müll! Im wahrsten Sinne des Wortes: Denn dabei handelt es sich um ein Entsorgungsunternehmen aus Vermont. Casella betreibt eine große Müllabfuhr, Recycling-Anlagen und Mülldeponien. Der Gründer Doug Casella fing einst damit an, für ein paar wenige Kunden mit seinem Pickup Müll einzusammeln. Den Pickup finanzierte er sich mit dem Geld, das er durch ein paar Gelegenheitsjobs während seiner High-School-Zeit verdiente, erklärt das Unternehmen auf seiner Website.

Heute ist es fast fünf Milliarden Dollar wert. Zwar ging die Performance der Aktie 2023 relativ gegen null. Auf Sicht von fünf Jahren legte sie jedoch fast 200 Prozent zu. Im dritten Quartal blieben die Zahlen leicht hinter den Erwartungen zurück. Immerhin erhöhte Casella jedoch die Prognose für das Gesamtjahr und die Analysten loben die Preissetzungsmacht des Unternehmens. Fest steht: Die Welt versinkt in Müll und entsprechende Lösungen sind hier unabdingbar. Top-Analyst Patrick Brown rät zum Kaufen und sieht mit einem Kursziel von 100 Dollar derzeit eine Kurschance von 20 Prozent. Allerdings wirkt die Aktie mit einem KGV von 45 derzeit etwas teuer.

