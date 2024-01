Ein gehackter Twitter Account der amerikanischen Wertpapierbehörde, ein Kurssturz von 3.000 Dollar beim Bitcoin innerhalb Minuten und viel Verwirrung um den ETF. Wie sollten sich Anleger bei Bitcoin, Ethereum und Kryptowährungen jetzt verhalten?

Nach 22 Uhr am Dienstagabend deutscher Zeit: Mehrere Twitter-Accounts und auch Medien berichten, die SEC hätte den Bitcoin-ETF zugelassen. Sofort kommt gewaltige Volatilität in den Markt. Innerhalb von 5 Minuten schießt der Bitcoin um mehr als 1.000 Dollar auf 48.000 Dollar rauf. Nur, um dann in den nächsten 15 Minuten rund 3.000 Dollar auf unter 45.000 Dollar zu verlieren. Das Blöde dabei: Die Meldung war falsch. Der Twitter-Account der amerikanischen Wertpapierbehörde SEC wurde laut eigenen Aussagen gehackt. Es gab noch keine Genehmigung. Doch was sollen Anleger jetzt tun, wo doch eine Entscheidung der SEC für den heutigen Mittwoch, 10. Januar 2024 erwartet wird?

Bitcoin, Ethereum und Kryptowährungen als Spielball der Märkte

Weiterhin wird mit entweder einer weiteren Ablehnung des Bitcoin-ETFs oder mit einer Zulassung seitens der SEC am heutigen Mittwoch gerechnet. Doch was passiert dann mit dem Kryptomarkt?

Wir wissen es natürlich auch nicht, aber wir versuchen, ein paar Szenarien aufzumalen, an denen Anleger sich orientieren können.

1. Der Bitcoin-ETF wird wieder abgelehnt:

Sollte dies eintreffen, so dürfte es einen ordentlichen Abverkauf beim Bitcoin, aber auch beim restlichen Markt der Kryptowährungen geben. In diesem Fall dürfte der Bitcoin bis mindestens etwa 42.500 Dollar fallen, weil dort ein wichtiges Fibonacci-Level liegt (siehe auch Chart unten von Tradingview) oder vielleicht sogar bis etwa 36.000 Dollar korrigieren. Dann wäre die Party erstmal aus und alle würden sich auf das anstehende Halving im Frühjahr konzentrieren.

2. Der Bitcoin-ETF wird tatsächlich genehmigt:

www.tradingview.com Bitcoin

Das könnte passieren, wenn der Bitcoin-ETF genehmigt wird

A: Leider könnte es auch im Falle einer Genehmigung erstmal einen Abverkauf geben. Denn viele Experten sagten schon vorher, dies könne ein Sell the News Event werden. Bedeutet: Die guten Nachrichten waren bereits jetzt in der Rallye eingepreist und was kann noch besseres passieren als die Genehmigung? Dafür spricht auch, dass der Bitcoin im Chart (siehe unten) eine bärische Divergenz aufgebaut hat, die für einen Kursfall spricht. Denn: Während der Kurs gestiegen ist, hat der Relative-Stärke-Index nachgelassen. Bedeutet: Der Kurs hat sich mit immer weniger Kraft nach oben geschleppt und braucht jetzt mal eine Pause und somit eine Korrektur. Für Anleger bedeutet das: In der Region zwischen 45.000 Dollar und 50.000 Dollar dürfen jetzt gerne Gewinne mitgenommen werden. Wer etwa auch auf den BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index setzt, kann Teilgewinne realisieren und diese später, wenn es Richtung Halving geht, wieder neue zu günstigeren Kursen anlegen. In unseren Augen sollte man aber keineswegs alles verkaufen, denn der Bitcoin und Kryptowährungen könnten auch bei einer Genehmigung zu einer weiteren Rallye ansetzen:

B: Es kann bei einer Genehmigung auch zur Rallye kommen. Denn der Bitcoin könnte durchaus locker bis 49.000 Dollar steigen. Hier verläuft wieder ein Fibonacci-Level und falls es zu viel Euphorie kommt, könnte man auch noch 50.000 Dollar oder rund 52.000 Dollar sehen. Und dann müsste man die Lage neu bewerten. Dass der Bitcoin sich aber jetzt erstmal nachhaltig ohne Korrektur oberhalb von 50.000 Dollar halten kann, ist zwar nicht unmöglich, aber aktuell weniger wahrscheinlich. Was aber passieren könnte ist folgendes: Anleger könnten Bitcoin verkaufen und mehr in Ethereum und weitere Altcoins umschichten. Denn zuletzt stieg der Bitcoin deutlich stärker als der Rest des Marktes. Ende 2022 machte der Bitcoin nur rund 40 Prozent des Wertes aller Kryptos aus und heute sind es bereits 55 Prozent. Anleger könnten Gewinne aus Bitcoin in Ethereum und weitere Altcoins umschichten. So bleibt das Volumen im Markt, aber die Coins ändern sich. In einem solchen Fall wären Anleger auch mit dem Best of Krypto Index gut bedient, weil dieser neben Bitcoin auch auf viele Altcoins setzt.

Wer neu in den Markt einsteigen oder sich selbst die Coins kaufen will, der findet die besten Anbieter im Krypto-Plattform Vergleich Januar 2024. Allerdings sollten Neueinsteiger aktuell höllisch aufpassen, weil es sehr viel Unsicherheit und Volatilität im Markt gibt. Vielleicht beobachtet man das Ganze erstmal oder steigt wenn, dann nur mit geringen Beträgen ein.

www.tradingview.com Bitcoin

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.