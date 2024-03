2023 zählte die Aktie von Amazon zu den absoluten Börsengewinnern. Und jetzt ist auch ein neues Allzeithoch in Reichweite. Aber wie lange hält der Lauf noch?

Das nächste Schnäppchen steht schon in den Startlöchern. Mit dem „Big Spring Sale“ will der Versandriese Amazon ab Mittwoch Kunden sechs Tage lang mit reduzierten Preisen auf seine Plattform locken. Den E-Commerce-Einnahmen könnte die Aktion einen ordentlichen Schub geben. Und nur noch einen kleinen Schub braucht der Titel bis zum nächsten Rekord.

Acht Prozentpunkte ist die Aktie des Versandriesen Amazon noch von einem neuen Allzeithoch entfernt. Das hatte der Titel im Juli 2021 bei 188,65 US-Dollar erreicht. Momentan notiert die Aktie bei etwa 174,48 US-Dollar und legte seit Jahresbeginn schon fast 15 Prozent zu. Aber selbst wenn der Rekord fällt: Wie lange kann sich die Aktie danach noch nach oben schrauben?

Werbung als Treiber

Innerhalb eines Jahres steht bei der Amazon-Aktie ein Plus von um die 80 Prozent. Und dank Künstlicher Intelligenz (KI) und neuen Werbeformen könnten Anleger auch in Zukunft große Gewinne erwarten. Die generiert Amazon selbst übrigens nicht nur durch die einfache Formel „Kunde geht auf Plattform und kauft ein“.

Mit über zwei Milliarden Kunden, die auf der Plattform Amazon unterwegs sind, ist der Konzern für Werbetreibende extrem interessant geworden. Die bezahlen Amazon nämlich Geld, damit ihre Produkte auf der Seite prominent platziert werden. Über 14,6 Milliarden US-Dollar an Erlösen konnte Amazon laut eigenen Angaben mit diesen „Ads“ allein im letzten Geschäftsquartal machen. Das ist im Vergleich zum Vorjahresquartal ein Anstieg von 19 Prozent. Wachstumspotenzial scheint also noch vorhanden zu sein. Zumal dieses Marktfeld bisher nur einen kleinen Teil der Umsätze in Höhe von insgesamt 149,2 Milliarden US-Dollar ausmachte, die Amazon für das vierte Quartal des letzten Jahres vermeldete.

Dementsprechend optimistisch schätzen einige Experten daher auch die zukünftige Entwicklung der gesamten Aktie ein, wie die Plattform "The Motley Fool" berichtete. Von einem Gewinn je Aktie von über neun US-Dollar bis 2028 ist da die Rede. 2023 lag dieser Wert noch bei 2,90 US-Dollar.



Künstliche Intelligenz und neue Märkte

Dabei haben wir noch gar nicht über den Faktor Künstliche Intelligenz geredet, der untrennbar mit dem Cloud-Computing-Anbieter Amazon Web Services (AWS) und auch das Einkaufserlebnis der Kunden in Zukunft immer stärker prägen wird. Dabei ist Amazon mit dieser Technologie noch in ganz anderen Märkten unterwegs.

Zuletzt verkünde der Konzern, das ihre selbstfahrenden Autos, die von der Firma Zoox entwickelt werden, Fortschritte machen. So wurde der Radius, in dem sich die KI-Boliden ohne Lenkrad und Pedal bewegen, von einer Meile auf fünf Meilen erweitert. Derzeit ist in dem Markt noch die Alphabet-Tochter Waymo führend. Viele Innovationen hat Amazon also durchaus in der Pipeline. Ob sich die auch in neue Kursrekorde ummünzen lassen, werden Anleger eher früher als später erfahren.

