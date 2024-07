Weil es Gerüchte um einen Börsengang der KI-Sparte gibt, steigt der Kurs dieser deutschen Aktie heute rasant um 25 Prozent. Doch Anleger sollten hellhörig werden. Sollte man diese Aktie jetzt kaufen oder besser die Finger davon lassen?

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, könnte das deutsche Technologie-Unternehmen Northern Data einen Börsengang seiner KI- und Cloud-Sparte anstreben. Daraufhin steigen die Aktien des Unternehmens um rund 25 Prozent. Doch wie seriös ist Northern Data?

Deutsche KI-Aktie will Börsengang in USA anstreben

Reuters berichtet im Wortlaut: "Die Aktien des in Frankfurt ansässigen Unternehmens schießen um bis zu 26 Prozent nach oben, nachdem Medien berichtet haben, der Bitcoin-Miner erwäge einen Börsengang seiner Cloud-Computing- und Rechenzentrumseinheiten für künstliche Intelligenz (KI) in den USA. Die Bewertung der Anteile könnte sich der Agentur Bloomberg zufolge auf bis zu 16 Milliarden Dollar belaufen. Northern Data reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage der Agentur Reuters."

Dabei sollten Anleger aufpassen: Denn Northern Data ist bislang an der Börse nicht durch Seriosität aufgefallen. BÖRSE ONLINE rät vom Kauf der Aktie ab, da das Unternehmen schon mehrmals Probleme bei der Vorlage der Geschäftszahlen hatte und es immer wieder Ungereimtheiten rund um Northern Data gibt.

Dennoch schießen die Aktien nach oben, sind mit rund 30 Euro aber noch meilenweit vom Rekordhoch bei knapp 140 Euro entfernt.

Northern Data kaufen oder besser auf andere KI-Aktien setzen?

Auch wenn eine deutsche KI-Aktie sicherlich spannend klingt und ein eventueller Börsengang in den USA sich verlockend anhört, so sollten Anleger doch äußerste Vorsicht walten lassen. Zum einen ist der Börsengang noch nicht bestätigt und zum anderen gibt es deutlich seriösere KI-Aktien in Deutschland und in den USA auf die Anleger setzen können.

Etwa im BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz-Index finden Anleger regelmäßig spannende KI-Aktien oder sie investieren einfach direkt in ein Zertifikat auf den Index.

