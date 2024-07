Noch diese Woche sollen die Ethereum-ETFs an den Start gehen. Doch es könnte zu einem ETF-Debakel kommen. Warum der Blocktrainer Roman Reher jetzt lieber auf Bitcoin als auf Ethereum setzen würde.

"Es ist vielleicht auch gar nicht schlau, diese Ethereum-ETFs zu kaufen, wenn man die Möglichkeit hat, einfach Ethereum zu kaufen", sagt Roman Reher. Zwar sei es für viele Investoren einfacher, diese ETFs zu kaufen. Doch Privatpersonen sollten sich aus diesen Gründen unbedingt überlegen, Ethereum direkt zu kaufen:

Blocktrainer: Aus diesem Grund sollte man Ethereum immer direkt kaufen

Romen Reher betreibt seit Jahren den Youtube-Kanal Blocktrainer und hat dort fast 200.000 Abonnenten. Im Gespräch mit BÖRSE ONLINE sagt er: "Kauft man einen Ethereum-ETF, so entgeht einem aber Rendite, die notwendig ist, um die Kaufkraft zu erhalten. Dabei geht es nämlich um das Staking. Staking ist der Prozess, der das Ethereum-Netzwerk betreibt. Und bei diesen Prozessen ist es so, dass wenn ich Ethereum kaufe und die bei einem Dienstleister hinterlege oder einen eigenen Knotenpunkt betreibe, dass ich eine regelmäßige Rendite in Form von Transaktionsgebühren erhalte. Aktuell liegt diese Rendite bei rund 3,5 Prozent pro Jahr. Die entgeht mir aber, wenn ich einen ETF kaufe, denn diese ETFs der Vermögensverwalter wie BlackRock, die dürfen diese Ethereum nicht staken."

Doch wenn die Ethereum-ETFs jetzt zugelassen werden: Sollten Anleger dann Bitcoin verkaufen und besser in Ethereum umschichten?

Bitcoin jetzt verkaufen und in Ethereum-ETFs umschichten?

Zu diesem Punkt hat der Blocktrainer Roman Reher eine klare Meinung. Geht es nach ihm, so sollten Anleger nicht leichtfertig Bitcoin verkaufen, die bereits wegen der Haltefrist steuerfrei sind. Reher geht nämlich nicht davon aus, dass bei Ethereum durch die Zulassung der ETFs eine große Kursrakete gezündet wird. So sagt der Blocktrainer: " Zum einen haben wir gerade ein Sommerloch. Wir haben allgemein gerade im gesamten Kryptosektor, aber auch bei Bitcoin, eher eine schlechte Performance – so komisch das klingt, weil wir nahe dem All-Time-High sind. Es ist aber tatsächlich so, dass das allgemeine Interesse gerade sehr niedrig ist. Also eigentlich ist gefühlt eher Bärenmarkt-Stimmung. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass sich ein Negativkaskaden-Effekt bei den ETFs entwickelt, wenn diese nun nicht supergut starten."

Wie der Blocktrainer Roman Reher jetzt die Chancen auf einen Bärenmarkt bei Bitcoin einschätzt, was er von der Ethereum-Blockchain hält und warum unser aktuelles Geldsystem am Scheitern ist, das erfahren Sie jetzt im kompletten Interview auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.