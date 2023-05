Die Deutsche Post handelt heute ex-Dividende und ist damit für Anleger deutlich günstiger zu haben. Doch ergibt sich jetzt bei der Aktie eine Kaufgelegenheit? Und wann zahlt der Hochdividendenwert eigentlich die nächste Ausschüttung.

Am Donnerstag auf der Hauptversammlung der Deutschen Post wurde eine Erhöhung der Dividende von 1,80 Euro auf 1,85 Euro beschlossen und wer gestern die Aktie im Depot hatte, bekommt seine Ausschüttung in der nächsten Woche auch direkt auf sein Konto gebucht. Die nächste Dividende gibt es dann wieder in einem Jahr.

Gestern hatte die Deutsche Post Aktie bei 43,13 Euro geschlossen. Abzüglich der Dividende von 1,85 Euro müsste die Aktie heute bei um 4,3 Prozent tiefer bei 41,28 Euro handeln. Gegen 9 Uhr steht das Papier aber bei 41,80 Euro und damit nur 3,1 Prozent tiefer. Anleger griffen bereits wieder zu. Bis 12 Uhr kann sich die Aktie auf diesem Niveau halten.

Wer hier allerdings noch nicht engagiert ist, der kann den Rücksetzer zu Käufen nutzen – so die Theorie des ex-Dividende Tages. Aber lohnt sich das aktuell überhaupt bei der Aktie der Deutschen Post?

Ex Dividende Tag als Kaufchance nutzen?

Schaut man zumindest auf die kürzlichen Entwicklungen bei der Deutsche Post Aktie, dann dürfte sie nicht nur für Dividendenjäger, sondern auch für Kursgewinn orientierte Investoren einen Blick wert sein.

Denn die letzten operativen Ergebnisse waren trotz eines makroökonomisch schwierigen Umfeldes deutlich besser als erwartet und der Chefwechsel an der Spitze könnte neuen Schwung in die Aktie bringen. Nach 15 Jahren folgt auf Frank Appel nämlich Tobias Meyer.

Lesen Sie hier nochmal alles zu den Quartalszahlen nach: Deutsche Post nach Quartalszahlen: Aktie klarer Verlierer oder überraschender Gewinner?

Deutsche Post sehr günstig

Aber nicht nur wegen des Dividendenabschlags dürften Investoren an der Aktie interessiert sein. Denn der Wert ist ohnehin schon sehr günstig bewertet. Mit einem KGV von 8,5 und einer Dividendenrendite von 5,4 Prozent ist die Deutsche Post definitiv ein günstiger Value-Wert, vor allem da sich das Unternehmen auch in schwierigen Zeiten so gut halten kann.

Genau dieser Aspekt könnte auch dazu führen, dass die Deutsche Post Aktie sogar kurzfristig, trotz Krise und C0., weiter nach oben laufen könnten. Allein die Analysten sehen bei der Aktie noch Potenzial bis auf 48 Euro, was Kurschancen von etwa 20 Prozent entspricht.

Und mit Blick auf den Chart dürfte bei der Deutschen Post weiter Luft nach oben sein, insofern die Aktie die 50-Tage-Linie halten kann, welche sie heute durch den Dividendenabschlag antestet.

Lesen Sie auch: Volkswagen-Aktie: Das finale Signal zum Einstieg beim Hochdividendenwert?

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.