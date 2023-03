Im Rahmen der heute gemeldeten Quartalszahlen verkündete die Deutsche Post einige Shareholder-Value Aktionen für ihre Anteilseigner wie Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhungen. Ist das ein Signal hier einzusteigen?

Die Deutsche Post wurde vom Profiteur von Corona zum abgestraften Falle Angel und notiert nun nach einer deutlichen Kurserholung wieder irgendwo dazwischen. Doch wie interessant ist die Aktie für Investoren nach den neuen Quartalszahlen?

Neues Rekordjahr für die Deutsche Post

Die Post konnte nämlich 2022 erneut ein Rekordjahr vermelden. So stieg der Umsatz aus dem Vorjahr von 81,75 Milliarden Euro auf 94,44 Milliarden Euro und übertraf damit auch die Analystenschätzungen von 93,76 Milliarden Euro.

Allerdings blieb der Ausblick auf das kommende Jahr hinter den Erwartungen zurück. Während man vor allem in der Logistik noch von den steigenden Frachtraten profitiert hatte, rechnet man nun für das bereits laufende Geschäftsjahr mit einem Rückgang. So sieht man das EBIT des Konzerns in diesem Jahr bei sechs bis sieben Milliarden Euro und knüpft dieses Ziel vorwiegend an die Erholung der Wirtschaft. In diesem Jahr hatte man noch bei 8,4 Milliarden Euro gelegen.

Dividendenerhöhung und Aktienrückkaufprogramm

Allerdings will man bis 2025 auch wieder deutliches Wachstum erzielen und Aktionäre in dieser Zeit natürlich auf bei Laune halten. Deswegen erhöhte der scheidende Post-Chef Appel den Dividendenvorschlag für das Jahr von 1,80 Euro pro Aktie auf 1,85 Euro pro Aktie und kündigte zudem eine Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms auf drei Milliarden Euro an.

Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite der Aktie 4,4 Prozent und dürfte viele Anleger trotz der schwierigen Zeiten an Bord halten. Auch das Aktienrückkaufprogramm dürfte ein positives Signal sein und könnte sogar ein Kaufsignal für die Aktie werden.

Kaufsignal für Deutsche Post Aktie?

Sollte sich nämlich bei der Aktie eine positive Dynamik trotz des abflachenden Wachstums in 2023 entwickeln, so könnte man erneut einen Versuch starten durch die Widerstandszone bei 42 bis 43 Euro zu brechen. Gerade das Aktienrückkaufprogramm könnte hier einen deutlichen Beitrag leisten.

Im frühen Handel zeigt sich die Deutsche Post Aktie am Donnerstag aber noch ziemlich unbewegt bei rund 41 Euro.

Fällt die obere Beschränkung, so wäre die Aktie nicht nur für Dividendenanleger attraktiv, sondern könnte auch in den Bereich der 47–48 Euro laufen und damit Anlegern einige Kursgewinne bescheren.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post