Trotz der starken Aufwärtsbewegung an den Märkten erscheinen diese drei deutschen Aktien vielen Anlegern immer noch als unterbewertet und könnten in den nächsten Jahren Chancen auf massive Kurssteigerungen bieten.

“Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?”, sagt ein altes Sprichwort und tatsächlich kann man dieses auch auf den Aktienmarkt anwenden. Während Anleger nach der starken Rallye seit dem Jahresanfang beständig auf dem Globus auf der Suche nach neuen Schnäppchen sind, gibt es tatsächlich auch in Deutschland aktuell einige Aktien, welche man sehr preiswert bekommen kann.

Unterbewertete deutsche Aktien

Diese bieten teilweise sogar massive Kurschancen über die kommenden Jahre und könnten Anlegern mit Wertzuwachs und Dividenden ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Vor allem diese drei Werte dürften dabei interessant sein:

Bayer (KGV 7,3 / Dividendenrendite 4,1 Prozent)

Zum einen ist da die sehr günstige Aktie von Bayer, welche immer noch über Monsanto-Übernahme ächzt. Doch nun soll es hier durch aktivistische Investoren einiges an Entlastung geben. So gab es bereits einen CEO-Wechsel und auch eine Aufspaltung des Konzerns steht weiterhin im Raum.

Gerade bei letzterem Schritt könnten echte Werte gehoben werden, die sich Anleger jetzt zu einem niedrigen Preis sichern könnten. Natürlich steht einer Aufspaltung noch vor allem der Betriebsrat entgegen, doch wären die aktivistischen Investoren hier nicht eingestiegen, hätten sie nicht auch für dieses Problem eine Lösungsstrategie.

Volkswagen (KGV 4,1 / Dividendenrendite 6,3 Prozent)

Doch noch preiswerter gibt es aktuell die Anteile von Volkswagen. Der Konzern, der ohnehin schon ständig Probleme mit der eigenen Gewerkschaft, der Presse und dem Land Niedersachsen hat, steht auch noch vor der Transformation zur E-Mobilität.

Allerdings macht man dabei überraschend gute Fortschritte und gerade die vergangenen Monate haben gezeigt, dass die Konkurrenz wie Tesla für etablierte Autobauer nicht so weit entfernt scheint, wie anfangs gedacht.

BioNTech (KGV 6,6 / Dividendenrendite 0,0 Prozent)

Wer es dagegen etwas spekulativer mag, der kann nochmal einen Blick auf die deutsche Hypeaktie der vergangenen Jahre werfen, nämlich BioNTech. Das Unternehmen und seine MRNA-Technologie sind spätestens seit Corona jedem Deutschen ein Begriff.

Nachdem man nun massiv Geld durch die Covid-Impfstoffe einsammeln konnte, ist man nun gut durchfinanziert für einige Jahre Krebsforschung, die bei Erfolg noch höhere Kurssprünge als im Jahr 2021 verspricht.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer, Volkswagen Vz., BioNTech

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Frank Pöpsel, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz., BioNTech.