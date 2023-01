Die Aktie der Post war einst stark heruntergeprügelt, hat aber nun wieder mehr als sechs Prozent zugelegt. Sollte man sich jetzt noch den Value-Wert und starken Dividendenzahler sichern?

Das Geschäftsmodell

Die Post ist eines der wichtigsten Logistikunternehmen, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Neben dem klassischen Ausliefern von Paketen hat die Firma zudem noch ein umfassendes Dienstleistungsgeschäft.

Dazu kommt auch noch der Sektor Finanzen und Informationen, welche ebenfalls eine entscheidende Rolle im Produkt-Mix der Post spielen.

Kriterien-Analyse der Deutsche Post Aktie

Doch egal wie gut ein Geschäft oder die Nachrichten sein können, am Ende sind für Aktionäre die Zahlen entscheidend. Deswegen hier ein Blick auf die Kriterienanalyse:

Performance

Zwar sind vergangene Entwicklungen niemals ein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen, allerdings bedeutet eine gute Performance am Ende auch oft erfolgreiches Management. Bei der Post kann man das mit minus sechs Prozent in den letzten fünf Jahren nicht behaupten. Allerdings liegen Anleger dank der Dividende im Plus

Deswegen 1 von 2 Punkten für die Aktie

Kontinuität & Steigerung der Dividende

Aktuell beträgt die erwartete Dividendenrendite der Aktie 4,7 Prozent. Hier soll 2023 ein Betrag von 1,80 Euro an Aktionäre gezahlt werden, was einer erneuten deutlichen Steigerung zum Vorjahr entspricht.

Deswegen 2 von 2 Punkten für die Aktie

Streubesitz



Ein Punkt auf den Aktionäre nur zu selten achten ist der Streubesitz. Wenn zum Beispiel unter 50 Prozent der Aktien dem Freefloat angehören, kann dies das Risiko von Übernahmen und Squeeze-outs erhöhen. Bei der Post ist dies allerdings nicht der Fall. Dieser liegt hier bei 65,52 Prozent. Allerdings ist hier auch der Staat beteiligt.

Deswegen 1 von 1 Punkt für die Aktie

Bewertung



Mit einem KGV von 8,5 ist die Aktie definitiv weiterhin günstig, auch wenn schlechte Zeiten wegen der Rezession erwartet werden. Wer die Post schon immer einmal haben wollte, der hat inzwischen seit etwas mehr als sechs Monaten die Chance diese günstig zu kaufen.

Deswegen 2 von 2 Punkt für die Aktie

Newslage



Und die Newslage ist genau das, was der Aktie benötigt, nämlich nicht vorhanden. Bis auf einige Nachrichten rund um Rezessionsängste gibt es nämlich kaum wissenswertes zu vermelden.

Deswegen 1 von 1 Punkt für die Aktie

Zukunft des Geschäftsmodells



Und auch zukünftig wird das gelbe Auto vor der Tür halten und die Pakete liefern. Auch wenn dieser Wagen dann mit Elektrizität oder Wasserstoff betrieben sein mag, die Dienstleistung bleibt dieselbe. Deswegen dürfte es weiterhin eine Post geben, welche auch im internationalen Bereich stärker vertreten sein könnte.

Deswegen 2 von 2 Punkten für die Aktie

Fazit

Damit erreicht die Deutsche Post in diesem Ranking 9 von 10 Punkten. Wer also schon immer einmal investieren wollte, der dürfte wenig Argumente dagegen haben, sich nicht die niedrig bewertete Aktie mit dicker Dividende zu sichern. Allerdings dürfte das Fahrwasser dank Rezession & Co. hier noch mal ungemütlicher werden, was heißt, dass es das Papier eventuell noch günstiger geben könnte.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post