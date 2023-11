Binnen kurzer Zeit gibt es bei der Aktie der deutschen Telekom sowohl eine sehr gute Nachricht als auch eine regelrechte Hiobsbotschaft. Doch was bedeutet dies für den Kurs? Und wie kann es hier jetzt weitergehen?

Sehr wechselhaft ist nicht nur das Wetter im November, sondern auch die aktuelle Nachrichtenlage bei der Deutschen Telekom, denn für den Konzern gab es sowohl eine sehr gute als auch eine sehr schlechte Nachricht.

Eine gute Nachricht für die Telekom-Aktie

Die guten Nachrichten wie immer zuerst: So konnte die Deutsche Telekom, gestützt auf ermutigende Geschäftszahlen der US-Tochter T-Mobile, ihr Gewinnziel für das Gesamtjahr zum dritten Mal in Folge anheben. Der bereinigte operative Gewinn werde 2023 voraussichtlich bei 41,1 statt rund 41 Milliarden Euro liegen, teilte der Bonner Dax-Konzern am Donnerstag mit. Beim Mittelzufluss rechne die Telekom mit mehr als 16,1 statt mehr als 16 Milliarden Euro.

Im abgelaufenen dritten Quartal stieg das Betriebsergebnis um 6,2 Prozent auf 10,5 Milliarden Euro. Der organische Umsatz wuchs um 0,7 Prozent auf 27,6 Milliarden Euro und der Cash Flow um 61,4 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro. Alle Kennziffern lagen im Rahmen der Prognosen der im Auftrag des Unternehmens befragten Analysten.

Telekom-Aktie mit Hiobsbotschaft

Allerdings gab es auch eine Hiobsbotschaft für den Konzern. So wurde in den USA gegen die Tochter T-Mobile eine Sammelklage von Kunden zugelassen, die nach der Fusion der Telekom-Tochter und dem Anbieter Sprint wegen Preismanipulation klagen.

Ein Erfolg der Klageschrift könnte im besten Fall eine milliardenschwere Strafzahlung für die Telekom-Tochter zur Folge haben, im schlimmsten Fall droht eine Aufspaltung des Konzerns.

In einer ersten Reaktion sackten die Anteilscheine von T-mobile um 0,4 Prozent nach unten ab.

Wie geht es jetzt weiter mit der Deutschen Telekom-Aktie

Während die Folgen und tatsächlichen Risiken der Klage in den USA aber noch in den Sternen stehen, dürften sich Anleger vorerst auf die guten Zahlen des Konzerns fokussieren.

Durch die weitere Anhebung der Prognose sowie die Ankündigung von mehr Dividende und Aktienrückkäufen im Oktober, sollte die Aktie der Deutschen Telekom nun in der Lage sein, einen Angriff auf die Marke von 22 Euro zu wagen. Langfristig bleiben die Aussichten für den DAX-Konzern ebenfalls positiv, wenngleich hier noch das Risiko der Sammelklage eingepreist werden muss.

Übrigens: Auch Börse Online empfiehlt die Aktie der Deutschen Telekom zum Kauf. Das aktuelle Kursziel liegt bei 26 Euro.

Mit Material von Reuters

