Der Deutschen Telekom macht seit Mittwoch ausgerechnet der Big-Tech-Riese Amazon gewaltig Ärger. Das bedeutet es für die Aktie und so kann es jetzt weitergehen.

Bereits vor einigen Wochen war die Deutsche Telekom Aktie kräftig abverkauft worden aufgrund von Gerüchten um einen möglichen Einstieg des E-Commerce-Riesen Amazon in den Mobilfunkmarkt.

Am Mittwoch wurde die Aktie dann erneut deutlich abverkauft und die Nachricht, die die Ursache dafür ist, dürfte Anlegern Sorgen machen:

Jetzt macht Amazon der Deutschen Telekom Schwierigkeiten

Denn wie am Mittwoch verkündet wurde, steigt der Big-Tech-Konzern tatsächlich in den USA in den Markt für Mobilfunkverträge ein. Mit dem Telekommunikationsanbieter Dish Network, ausgerechnet einer abgespaltenen Tochter von T-mobile US, bietet Amazon seinen Prime-Kunden für 25 US-Dollar im Monat unbegrenztes Datenvolumen, telefonieren und SMS.

Dabei verlangt Amazon keine Bonitätsprüfung wie die anderen Anbieter und macht auch ein wesentlich günstigeres Angebot als die bisherigen drei Platzhirsche Verizon, AT&T und t-mobile US.

Laut der Meinung von Experten soll es allerdings die Telekom-Tochter am härtesten treffen, primär weil die Kunden des Unternehmens als wesentlich preissensibler eingeschätzt werden als die von AT&T und Verizon.

Aktie der Deutschen Telekom rauscht ab

Schlecht ist das natürlich auch für die Konzernmutter Deutsche Telekom, welche insgesamt ⅔ ihres Umsatzes über die Tochter in Übersee macht. Infolgedessen rutschte die Aktie auch deutlich auf 19,48 Euro ab.

Positiv ist allerdings, dass das Angebot von Amazon nicht noch günstiger ausgefallen ist. Tatsächlich war, während die Gerüchteküche dazu stark am Brodeln war, sogar von einem Angebot für 10 US-Dollar bis hin zur kostenlosen Nutzung für Prime Mitglieder die Rede. Mit einer solchen Offerte hätte allerdings kein Anbieter konkurrieren können.

Wie geht es weiter mit der Deutschen Telekom Aktie?

Unter dem Strich bedeutet das für die Telekom, dass das Geschäft in den USA schwieriger wird und sie weiteres Wachstum vermissen lassen könnte. Allerdings sollten Anleger nicht allzu schnell das Handtuch werfen – immerhin ist noch nicht klar, wie das Angebot bei den Kunden ankommt.

Trotzdem dürften sich Deutsche Telekom Aktionäre einen schnellen Anstieg zurück über die Marke von 20 Euro erst einmal abschminken. Denn am wahrscheinlichsten ist jetzt, dass sich die Konsolidierung des Titels weiter fortsetzt.

