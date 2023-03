Die Deutsche Telekom, eines der bekanntesten deutschen Konzerne, kletterte heute auf 22 Euro und damit auf ein neues 21-Jahres hoch. Was ist für die Aktie vor der Hauptversammlung und Dividende kommende Woche noch möglich? Von Valentin Redl

Im Geschäftsjahr 2022 hat das Unternehmen beeindruckende Zahlen vorgelegt und seine selbst gesteckten Ziele erreicht oder sogar übertroffen. Der Umsatz stieg um 4,97 Prozent auf 114,2 Milliarden Euro. Der Gewinn von acht Milliarden Euro hatte sich vom Vorjahr aus fast verdoppelt. Die Zahl der Vertragskunden nimmt sowohl bei den eigenen Marken als auch bei US-Tochter T-Mobile rasant zu.

Lage der Telekom

Der Glasfaserausbau und der Zukauf anderer Anbieter aus dem Bereich bieten ebenfalls vielversprechende Wachstums Aussichten. Auch ist der Bund immer noch Großaktionär, was das Vertrauen in das Unternehmen und seine Zukunft noch unterstreicht.

Die jüngsten Erfolge der Deutschen Telekom zeigen, dass das Unternehmen auch in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit robust bleibt. Es hat seine Position im Markt weiter gestärkt, und setzt auf eine kontinuierliche Verbesserung seiner Angebote. So sehen es auch die Analysten, die Meinungen sind durchweg positiv: Acht plädieren zu dem Kauf mit einem durchschnittlichen Kursziel von 26,39 Euro was einer enormen Steigerung von fast 32 Prozent entspricht; untypisch für einen eher defensiven Wert wie die Telekom.

Einschätzung der Telekom-Aktie

Das im Branchenvergleich niedrige KGV von 10,22 und ein hoher Cashflow sind nur noch das i-Tüpfelchen für die Bewertung der Aktie.

Die Dividendenrendite von gerade einmal 3,2 Prozent ist zwar ein kleiner Dämpfer, insgesamt ist die Deutsche Telekom, mit seiner dominanten Position am Markt und starken Wachstumsperspektiven aber definitiv einen Blick wert. Zudem hält die Deutsche Telekom am 5. April ihre Hauptversammlung ab und schlägt Anlegern nach 0,64 Euro Dividende je Aktie nun 0,70 Euro vor.

Insgesamt rät die BÖRSE ONLINE Redaktion zum Kauf der Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursziel von 26 Euro. Anleger setzen einen Stopp bei 17 Euro.

Lesen Sie auch: Siemens oder SAP: Welcher DAX-Gigant verspricht mehr Dividenden und Gewinne?

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.