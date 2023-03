Siemens und SAP sind beides hervorragende DAX-Aktien, die ihre Halter durch ihr konservatives Geschäftsmodell sicher durch unruhige Zeiten bringen können. Doch welche der beiden Aktien könnte Anlegern eigentlich mehr Gewinn bringen?

SAP und Siemens sind beide mit einer Marktkapitalisierung von 140 bzw. 113 Milliarden Euro echte Schwergewichtler im DAX. Genaugenommen sind sie sogar die Nummer eins und Nummer zwei der wertvollsten Aktien im deutschen Leitindex. Dazu kommen ein sehr konservativ aufgebautes Geschäftsmodell, eine günstige Bewertung und saftige Dividenden. Doch welcher der beiden Titel kann Anlegern am Ende des Tages eigentlich mehr Gewinn einbringen?

Siemens – Der stabile Riese

Schaut man einmal auf den Siemens-Konzern, so hat man das vermutlich verschlungenste Firmenkonstrukt Deutschlands vor sich, das so breit aufgestellt und diversifiziert ist, dass es in fast jedem Bereich des Lebens “seine Finger im Spiel hat”.

Allerdings ist dieser “Bauchladen” an der Börse nicht gerade beliebt und das Unternehmen scheint träge und es mangelt scheinbar an Wachstumsfantasien. Dementsprechend scheinen auch die Chancen nach oben begrenzt, selbst wenn die Bewertung aktuell günstig erscheint.

Momentan ist die Siemens-Aktie mit einem KGV von 16,2 und einer Dividendenrendite von 3,11 Prozent gut bewertet.

SAP – Wachstumschancen?

Ganz anders sieht es bei SAP aus. Deren Geschäftsmodell ist zwar auch sehr konservativ, wird aber immer wieder von Konkurrenten wie Salesforce und Co. attackiert.

Gleichzeitig bieten sich hier aber auch eine Menge Wachstumschancen, denn gerade das Cloud-Segment bei SAP hat sich als Treiber des Wachstums entpuppt und bekommt auch von den Analysten einige Chancen zugerechnet.

Die SAP-Aktie verfügt zudem über ein KGV von 21,3 und eine Dividendenrendite von 1,74 Prozent. Und über sehr viel Geld! Lesen Sie dazu auch: SAP schwimmt bald im Geld. Könnte Aktie Sonderdividende und Aktienrückkäufe bieten?

Doch welche DAX-Aktie ist jetzt besser? Siemens oder SAP?

SAP oder Siemens? Diese Aktie verspricht mehr Gewinn

Nach vorn gedacht bieten also beide Aktien unterschiedliche Chancen und Risiken für Anleger. Siemens scheint dabei eher das Unternehmen zu sein, welches Anleger vergleichsweise sicher durch eine mögliche Krise und Rezession bringt, da sowohl Up- als auch Downside limitiert scheinen. Die BÖRSE ONLINE-Redaktion rät hier zum Kauf mit einem Kursziel von 190 Euro und einem Stoppkurs bei 105 Euro.

Ganz anders sieht es bei SAP aus. Das DAX-Schwergewicht könnte tatsächlich für chancenorientierte Anleger eher eine Aktie der Wahl sein, da vor allem neue Geschäftsbereiche wie Cloud Wachstum versprechen. Welchen Titel man am Ende wählt, hängt also von der eigenen Risikopräferenz ab. Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät zum Kauf mit einem Kursziel von 145 Euro und einem Stopp bei 79 Euro.

