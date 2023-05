Unter dem Strich hat die Deutsche Telekom massiv Geld eingefahren und verzeichnet einen der höchsten Quartalsgewinne in der Geschichte des Unternehmens. Doch was bedeutet das für die Aktie? Ist hier eine weitere Rallye möglich?

Am Donnerstagmorgen meldete die Deutsche Telekom Quartalszahlen für den ersten Abschnitt des Jahres 2023. Dabei konnten einige für Aktionäre sehr interessante Ergebnisse erzielt werden.

Gewinn vervierfacht - 15,4 Milliarden Euro unter dem Strich

So meldete der Telekommunikationskonzern trotz der schwachen Zahlen der Tochter t-mobile US einen gegenüber dem Vorquartal vervierfachten Jahresüberschuss in Höhe von 15,4 Milliarden Euro.

Ursache der erstaunlich hohen Summe ist vor allem der Verkauf des Funkturm-Geschäftes. Konzernchef Tim Höttges sagte dazu:

"Nun wird in unseren Zahlen sichtbar, wie die Funkturm-Transaktion für die Deutsche Telekom Wert geschaffen hat."

Deutsche Telekom: Quartalszahlen auf zweiten Blick enttäuschend

Allerdings wird auf den zweiten Blick schnell klar, dass die Quartalszahlen relativ enttäuschend waren. Der um Sondereffekte wie den Verkauf der Funkturmsparte, bereinigte Nettogewinn fiel wegen des negativen Zinsumfeldes auf rund zwei Milliarden Euro (minus zwölf Prozent zum Vorjahr).

Gleichzeitig stagnierte der Umsatz bei 27,8 Milliarden Euro und der Nettoneukundengewinn war deutlich niedriger als der des Konkurrenten Telefonica. So konnte die Telekom nur 274 000 Verbraucher für sich gewinnen, während es bei Telefonica 370 000 waren.

Deutsche Telekom-Aktie: Analystenerwartungen trotzdem übertroffen

Aber auch wenn das Unternehmen nicht das Wachstum der Zahlen liefern konnte, was nach dem Vorjahresquartal angemessen wäre, so hat die Deutsche Telekom doch die Erwartungen der Analysten in eigentlich allen Bereichen übertroffen.

Hinzu kommt noch dass das Management seine Prognose für das EBITDA für 2023 leicht auf 40,9 Milliarden Euro von 40,8 Milliarden Euro angehoben hat.

Unter diesen Umständen ist deswegen eher mit einer positiven Dynamik bei der Deutsche Telekom Aktie zu rechnen. Der Wert könnte im Zuge eines positiven Sentiments deswegen wieder auf die 22,40 Euro zulaufen. Bislang zeigt sich die Deutsche Telekom-Aktie im vorbörslichen Handel recht freundlich mit plus 1,4 Prozent auf 21,50 Euro.

