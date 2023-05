Diese Auswertung hat 10 deutsche Qualitätsaktien nach verschiedenen Kriterien identifiziert. Und für Anleger stehen die Chancen gut damit den Markt zu schlagen. Doch um welche Aktien handelt es sich dabei?

Die Zeiten sind schwierig, die Märkte relativ ungewiss und trotzdem gibt es Aktien, welche weiterhin gut performen werden und das Kapital der Investoren nicht nur sichern, sondern auch vermehren dürften. Die Schwierigkeit besteht aber darin diese zu finden.

Deutsche Qualitätsaktien mit Top Smart Score

Nun hat der Analyse-Dienst Tipranks.com allerdings nach verschiedenen Analysekriterien einige Aktien ausgewählt, die nach Ansicht der dortigen Analysten den Markt schlagen könnnten. So heißt es von dem Unternehmen über die eigne Auswahl und ihr Bewertungskriterium, den sogenannten Top Smart Score folgendes:



"Der Top Smart Score zeigt die besten Aktien nach dem TipRanks Smart Score. Dieser einzigartige Score misst Aktien anhand ihres Potenzials, den Markt zu übertreffen, basierend auf 8 Schlüsselfaktoren. Dazu gehören, wie die Analysten mit der besten Performance Aktien bewerten, ob Hedgefonds kaufen oder verkaufen, sowie fundamentale und technische Faktoren."

Alle der zehn ausgewählten deutschen Aktien haben übrigens einen Wert von 10 und müssten damit deutlich besser laufen als der Markt. Doch können sie das wirklich?



10 Deutsche Qualitätsaktien, die in der Lage sind den Markt zu schlagen

Zumindest ein Blick auf die Titel verrät, dass hier einige spannende Werte mit dabei sind, bei denen auch Analysten eine Menge Kurspotenzial sehen. So zum Beispiel bei Mercedes-Benz, denn das Kursziel des Autobauers liegt momentan 39 Prozent über seinem aktuellen Wert.

Ähnliches gilt für den Sportartikelhersteller Puma, dem die Marktbeobachter sogar 46 Prozent an Kurssteigerungen zutrauen, nachdem sich die Aktie in den vergangenen Jahren so schlecht entwickelt hat.

Aktie KGV Dividende Kurspotenzial Mercedes-Benz 05,7 8,04% +39,14% Münchener Rück 07,6 5,62% -01,53% RWE 22,3 2,33% +25,05% Daimler Truck 07,2 5,15% +53,31% Deutsche Bank 04,7 5,29% +51,05% Siemens Energy 14,6 1,77% +11,71% Deutsche Lufthansa 10,4 0,00% +20,52% Puma 18,4 1,82% +46,33% Wacker Chemie 11,3 4,31% +16,62% Hugo Boss 15,5 2,63% +03,63%

Analysten zumindest trauen den Werten also mehrheitlich eine ganze Menge zu und Anleger können sich definitiv die Werte von Tipranks einmal genauer anschauen. Gerade Werte wie eine Daimler Truck mit starkem Wachstum und eine Deutsche Bank mit der enormen Rabattierungen könnten Anlegern mit einem Kauf in den kommenden Monaten und Jahren viel Freude machen.

