Das Geschäft der US-Tochter der Deutschen Telekom brummt weiterhin. T-Mobile US hat im vierten Quartal 2022 ein Rekordkundenwachstum verzeichnet. Damit wurden sogar die erhöhten eigenen Jahres-Prognosen übertroffen. Die Zahlen sorgen natürlich auch bei der Mutter für gute Laune. Die T-Aktie steigt gegen den abgeschwächten DAX-Trend.



Die Telekom-Tochter T-Mobile US hat im vierten Quartal die Zahl ihrer Vertragskunden überraschend kräftig gesteigert. Die gesamten Nettokundenzugänge beliefen sich im 4. Quartal 2022 auf 1,8 Millionen und erreichten für das Gesamtjahr 2022 einen Rekordwert von 6,8 Millionen (netto 6,4 Millionen). Die Gesamtzahl der Kunden stieg auf ein Rekordhoch von 113,6 Millionen.



Im nachbörslichen US-Handel legten die Aktien von T-Mobile um etwa eineinhalb Prozent zu. Im deutschen Handel gewinnt die T-Mobile-US-Aktie ähnlich stark.



Die Aktie von Deutsche Telekom profitieren ebenfalls. Im abgeschwächten DAX-Umfeld steigt die T-Aktie zeitweise auf 19,43 Euro nach einem Schlusskurs von 19,22 Euro. Damit notiert die T-Aktie auch wieder über ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, der aktuell bei 19,24 Euro verläuft (siehe Chart).



Alle fünf Analysten, die im Dezember ihre Einschätzungen für die Deutsche Telekom aktualisierten, empfehlen "Buy". Die Kursziele für die kommenden sechs Monate liegen zwischen 23 Euro (Credit Suisse) und 29 Euro (JPMorgan).



Telekom mit großem Daten-Zuwachs



Die Deutsche Telekom freut sich auch über viele versendete Neujahrsgrüße. Die Handynutzer in Deutschland haben in der Silvesternacht nämlich deutlich mehr Daten verbraucht als ein Jahr zuvor. In der ersten Stunde des Jahres 2023 hat die Deutsche Telekom mit einem Plus von 55 Prozent den größten Zuwachs gegenüber dem Vorjahr erzielt.

Über das Netz von Vodafone wurden 280.000 Gigabyte übertragen und damit circa 40 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte der Netzbetreiber am gestrigen Mittwoch in Düsseldorf mit. Beim Konkurrenten Telefónica Deutschland mit seiner Marke O2 ging es um rund 50 Prozent nach oben auf 570.000 Gigabyte.



Daten-Feuerwerk zu Silvester



Der Telefónica-Deutschlandchef Markus Haas sprach von einem "Datenfeuerwerk" in der Silvesternacht. Bei Vodafone war von einer "außergewöhnlichen Auslastung" die Rede. "Viele von uns waren zum Start ins neue Jahr wieder unterwegs, um zu feiern", sagte die Technik-Chefin von Vodafone Deutschland, Tanja Richter. "Dabei wurden immer häufiger nicht nur Fotos, sondern auch hochauflösende Videos in den sozialen Medien geteilt."

Der Datenverbrauch im Mobilfunk zieht schon seit langem wegen der Nutzung datenintensiver Anwendungen und veränderten Kommunikations-Gewohnheiten kräftig an, die Firmen vermelden Jahr für Jahr Höchstwerte. (Mit Material von dpa-AFX)