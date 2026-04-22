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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

T-Mobile USA

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WKN A1T7LU
ISIN US8725901040
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 98,60 94,37 88,31 81,40 78,56
    Nettogewinn (Mrd) 14,77 13,10 10,99 11,34 8,32
    Gewinn/Aktie 13,90 10,95 9,75 9,70 7,02
    Dividende/Aktie 4,64 4,14 3,80 3,71 0,65
    Rendite (%) 2,69 2,40 1,87 1,68 0,41
    KGV 11,96 14,18 20,82 22,76 22,84
    KUV 1,79 1,97 2,59 3,15 2,44

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die T-Mobile US Inc. versteht sich als Amerikas einzigartiger Un-Carrier. Das Unternehmen versorgt mehr als 100 Millionen Postpaid- und Prepaid-Kunden mit Mobilfunkdiensten. Außerdem werden Mobilfunkgeräte und Zubehör angeboten. Flaggschiffmarken sind T-Mobile und Metro by T-Mobile, die über eigene Einzelhandelsgeschäfte, die Websites www.t-mobile.com und www.metrobyt-mobile.com, die T-Mobile-App, Kundendienstkanäle sowie über nationale Einzelhändler vertrieben werden. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen mit Händlern und anderen Drittanbietern zusammen, die unabhängige Einzelhandelsgeschäfte und eine Vielzahl von Websites Dritter beliefern.

    Offizielle Webseite: https://www.t-mobile.com

    Aktionärsverteilung