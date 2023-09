T-Mobile USA

Unternehmensprofil

Die T-Mobile US Inc. versteht sich als Amerikas einzigartiger Un-Carrier. Das Unternehmen versorgt mehr als 100 Millionen Postpaid- und Prepaid-Kunden mit Mobilfunkdiensten. Außerdem werden Mobilfunkgeräte und Zubehör angeboten. Flaggschiffmarken sind T-Mobile und Metro by T-Mobile, die über eigene Einzelhandelsgeschäfte, die Websites www.t-mobile.com und www.metrobyt-mobile.com, die T-Mobile-App, Kundendienstkanäle sowie über nationale Einzelhändler vertrieben werden. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen mit Händlern und anderen Drittanbietern zusammen, die unabhängige Einzelhandelsgeschäfte und eine Vielzahl von Websites Dritter beliefern.

Offizielle Webseite: www.t-mobile.com