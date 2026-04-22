T-Mobile USA
%
H T
WKN A1T7LU
ISIN US8725901040
Börse -
Stand -
Daten werden geladen ...
Aktuelle Nachrichten zu T-Mobile USA
dpa-AFX News zu T-Mobile USA
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|98,60
|94,37
|88,31
|81,40
|78,56
|Nettogewinn (Mrd)
|14,77
|13,10
|10,99
|11,34
|8,32
|Gewinn/Aktie
|13,90
|10,95
|9,75
|9,70
|7,02
|Dividende/Aktie
|4,64
|4,14
|3,80
|3,71
|0,65
|Rendite (%)
|2,69
|2,40
|1,87
|1,68
|0,41
|KGV
|11,96
|14,18
|20,82
|22,76
|22,84
|KUV
|1,79
|1,97
|2,59
|3,15
|2,44
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die T-Mobile US Inc. versteht sich als Amerikas einzigartiger Un-Carrier. Das Unternehmen versorgt mehr als 100 Millionen Postpaid- und Prepaid-Kunden mit Mobilfunkdiensten. Außerdem werden Mobilfunkgeräte und Zubehör angeboten. Flaggschiffmarken sind T-Mobile und Metro by T-Mobile, die über eigene Einzelhandelsgeschäfte, die Websites www.t-mobile.com und www.metrobyt-mobile.com, die T-Mobile-App, Kundendienstkanäle sowie über nationale Einzelhändler vertrieben werden. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen mit Händlern und anderen Drittanbietern zusammen, die unabhängige Einzelhandelsgeschäfte und eine Vielzahl von Websites Dritter beliefern.
Offizielle Webseite: https://www.t-mobile.com