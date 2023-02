Um sieben Uhr am Donnerstag legte die Telekom Quartalszahlen vor. Doch vor dem Börsenstart zeigt sich die Aktie noch unentschlossen, in welche Richtung es gehen soll. Was also brachten die Zahlen und wie geht es weiter?

Die Deutsche Telekom hat eine beeindruckende Rallye hinter sich und legte auf Sicht eines Jahres um mehr als 25 Prozent zu. Zudem konnte die historische Marke von 20 Euro übersprungen werden, eine Grenze, an der die Aktie für über 20 Jahre abgeprallt war. Doch wie geht es nach der außerordentlich guten Entwicklung weiter? Die Quartalszahlen geben Auskunft.

Quartalszahlen durchwachsen

So waren die am Donnerstagmorgen gemeldeten Ergebnisse eher durchwachsen. Das Unternehmen vermeldete 225.000 Netto Neukunden in Deutschland, was sehr positiv war, verfehlte aber gleichzeitig die Umsatzschätzungen von 30 Milliarden Euro (29,8 Milliarden Euro gemeldet).

Bei den Gewinnen und dem Free Cashflow dagegen konnte man deutlich zulegen. So meldete der Mobilfunkkonzern 2,03 Milliarden Euro FCF, während gerade mal 1,5 Milliarden erwartet worden waren.

Ausblick etwas Düster

Während die eigentlichen Ergebnisse als “In Ordnung” oder “im Rahmen der Erwartungen” aufgenommen wurden, war der Ausblick schon eher düster. Zwar will man den Umsatz um sechs und den operativen Gewinn um vier Prozent steigern, die Börse schien aber mit wesentlich mehr gerechnet zu haben, vor allem mit Blick auf den vergangenen Kursverlauf.

Trotzdem können die Ergebnisse allgemein sehr positiv interpretiert werden, auch wenn die Märkte etwas enttäuscht zu sein scheinen. So verdiente der Telekom-Konzern nämlich 2022 etwa 8 Milliarden Euro, während es im Vorjahr gerade mal 4,2 Milliarden Euro waren.

Telekom-Aktie: jetzt ein Kauf?

Damit bleibt die Aktie ein Kauf, auch wenn die Börse sie vor allem für den Ausblick heute leicht abstrafen könnte. Operativ lässt das Unternehmen nämlich weiter am Wachstumskurs festhalten, der sich auch in den Neukundenzahlen zeigt.

Die Telekom bleibt also weiterhin eine spannende Dividendenaktie mit einigem Kurspotenzial, sollte die eigene Entwicklung und die der Tochter t-mobile US sich so fortsetzen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom