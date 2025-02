Wie kann man sein Geld klug langfristig anlegen und eine Überrendite erzielen? Ein bekannter deutscher Finanz-Professor verrät BÖRSE ONLINE, wie er selbst sein Geld in Aktien und ETFs anlegt und warum diese Strategie so gut funktioniert.

"Es gibt viele gute Gründe dafür, dass sich die Welt insgesamt in eine Richtung entwickelt, die es, sagen wir mal, sehr eigenkapitalorientiert werden lässt oder Eigenkapital zum Vorteil werden lässt", verrät Christian Rieck, Professor für Finanzwesen an der Frankfurt University of Applied Sciences.

Doch wie legt der deutsche Professor nun sein Geld an?

Diese Strategie bei Aktien und ETFs verfolgt Professor Rieck

Professor Christian Rieck setzt bei seinen Investments auf eine klare Strategie: algorithmisches Investieren. „Algorithmisches Investieren ist das, was mir am meisten liegt“, erklärt er. Dabei handelt es sich um eine passive Anlagestrategie, bei der eine vorher festgelegte Aufteilung des Portfolios konstant gehalten wird. Diese Methode erlaubt es, breit gestreut in Aktien und ETFs zu investieren und so das Risiko zu minimieren. „Das halte ich für die beste Vorgehensweise. Das ist eine, bei der man vergleichsweise gut schlafen kann“, so Rieck weiter.

Der Schlüssel für die Börse: Diversifikation und Sektorrotation

Für Professor Rieck ist es entscheidend, die Diversifizierungsmöglichkeiten optimal zu nutzen. Er betont, dass Investoren sich „einfach zurücklehnen“ sollten, anstatt ständig den Markt zu timen. Dennoch spricht er sich nicht gegen gezielte Schwerpunktsetzungen aus: „Wenn man bestimmte Ansichten hat, also glaubt, dass sich bestimmte Bereiche stärker entwickeln als andere, warum nicht? Dann kann man diese Bereiche entsprechend übergewichten.“ In den vergangenen Jahren waren es vor allem Technologieaktien, die im Fokus standen – doch Rieck stellt die berechtigte Frage: „Wie lange kann das eigentlich weitergehen?“ Seine Strategie bleibt jedoch konstant: langfristig denken, diversifizieren und mit einer klaren Struktur investieren.

