63,8 Prozent Gewinn, 72,8 Prozent Plus und ein Potenzial von 91,7 Prozent: So viel bieten aktuell drei Dax-Aktien. Die BÖRSE ONLINE-Redaktion hat die Datenbank des Bloomberg-Rechners bemüht und die laut Analysten am meisten unterbewerteten Dax-Aktien herausgefiltert. Welche drei Papiere Anlegern jetzt die meiste Rendite versprechen.

63,8 Prozent Potenzial mit der Vonovia Aktie

25 Analysten gaben bei Bloomberg ihr Rating für die Vonovia-Aktie ab. Dabei raten 20 Analysten zum Kauf, fünf zum Halten und niemand zum Verkaufen. Als durchschnittliches Kursziel aller Analysten ergeben sich dabei 46,99 Euro, was vom jetzigen Kurs aus ein Potenzial von 63,8 Prozent bedeutet. Nicht schlecht.

Dabei gibt M.M.Warburg sogar ein Kursziel von 60,20 Euro und die Citi Bank sogar eines mit 70,60 Euro aus. Für die Vonovia-Aktie könnte nach schweren Monaten und einem harten Absturz also doch mal wieder ein Lichtblick drin sein. Insgesamt sieht die Bewertung von Vonovia mit einem KGV von 12,5 und einer Dividendenrendite von 5,77 Prozent auch ansehnlich aus.

72,8 Prozent Potenzial mit der Zalando-Aktie

Obwohl die Zalando-Aktie um rund 75 Prozent abgestürzt ist, scheint die Bewertung mit einem KGV von 36 und ohne Dividende eher sportlich. Dennoch sehen die Analysten hier immenses Potenzial: Bei Bloomberg geben 23 Experten eine Kaufempfehlung ab, sieben raten zum Halten und fünf zum Verkaufen. Als durchschnittliches Kursziel resultieren am Ende 42,44 Euro und somit ein Potenzial von 72,8 Prozent.

Dabei muss das noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Auch wenn es aktuell schwer vorstellbar scheint: Es gibt noch Kursziele aus diesem Jahr für Zalando, die bei über 100 Euro liegen und somit eine Vervielfachung nahelegen. Hier muss man aber aufpassen, ob die Analysten diese Kursziele nicht doch noch etwas zusammenstreichen.

91,7 Prozent Potenzial mit der HelloFresh-Aktie

Natürlich wollen wir Ihnen die Dax-Aktie mit dem aktuell höchsten Kurspotenzial nicht vorenthalten. Denn HelloFresh bietet laut Bloomberg aktuell eins Kurschance von 91,7 Prozent. Zustande kommt diese durch 16 Kaufempfehlungen, sechs Ratings zum Halten und zwei Verkaufsempfehlungen. Als durchschnittliches Kursziel resultieren somit 51,06 Euro. Dabei gibt es auch hier Kursziele von bis zu 94 Euro - und diese sind erst im August 2022 entstanden. Ob sich diese hohen Ziele von einer Vervielfachung bewahrheiten werden, bleibt abzuwarten.

Essenslieferanten wie etwa HelloFresh kamen zuletzt immer mehr in die Bredouille, weil sich dass Geschäftsmodell immer noch nicht trägt. Doch mit einem KGV von 23 und ohne Dividendenrendite ist HelloFresh gar nicht mehr derart überbewertet.