Die Börsen kennen seit Freitag nur eine Richtung: nach oben. Was die aktuelle Rally am Markt antreibt und warum damit die Wende an den Märkten eingeleitet worden sein könnte.

Am Dienstag steht der Dax bei 12.900 Punkten und notiert damit zwei Prozent im Plus. Somit konnte der deutsche Leitindex seit Donnerstag vergangener Woche rund 7,5 Prozent in die Höhe schießen. Auch die großen US-Börsen befinden sich im Rallymodus. Der marktbreite S&P 500 Index aus den USA notiert am Dienstag zum Börsenstart mit 2,3 Prozent im Plus bei 3.760 Punkten. Seit Donnerstag legte er somit um fast acht Prozent zu. Und der Technologie-Index Nasdaq ist seit vergangener Woche mit 8,5 Prozent im Plus.

Doch ist dies nur eine Bärenmarktrally? Oder gibt es berechtigte Hoffnungen für eine längerfristige Trendumkehr?

2 Gründe, die Anlegern Hoffnung machen

Zwar wiederholt sich Geschichte nicht, aber sie reimt sich, wie es an der Börse oft heißt. Bedeutet: Man kann nicht immer von Ereignissen aus der Vergangenheit auch auf die Zukunft schließen. Dennoch zeichnet sich an den Börsen oft ein Muster ab. Und zwei dieser Muster könnten daraufhin deuten, dass eine neue Rally startet:

„Im Oktober gab es mehr als in jedem anderen Monat größere Markttiefs“, sagte Ari Wald, Leiter der Technischen Analyse bei Oppenheimer. Und so sagt auch Jeff Hirsch von Almanac Trader: „Nicht alle Indizes haben am selben Tag für alle Bärenmärkte ihren Tiefpunkt erreicht, aber der Löwenanteil, oder Bärenanteil, sollte ich sagen, erreichte im Oktober seinen Tiefpunkt." Dazu veröffentlichte er eine Grafik (siehe unten), die die Bärenmarkttiefs nach Monaten seit dem 2. Weltkrieg aufzeigen.

Stock Trader's Almanac Oktober

Midterm-Wahlen sind ebenfalls ein Indikator

Zudem gibt es noch einen zweiten statistischen Grund, warum die Märkte aktuell drehen: Die Midterm Wahlen in den USA am 8. November. „[D]er S&P 500 ist im Jahr nach jeder einzelnen der 19 Midterm-Wahlen seit dem Zweiten Weltkrieg gestiegen, und kein einziger Fall verzeichnete eine negative Rendite“, bemerkte Jim Reid, Global Head of Credit Strategy bei der Deutschen Bank letzte Woche (siehe Grafik unten). Die Grafik zeigt bis zur gestrichelten Mittellinie die Entwicklung des S&P 500 in den Tagen vor der Wahl und danach. Die blaue Linie ist der Durchschnitt, die graue Fläche die Bandbreite der Entwicklung.

Diese beiden Gründe, häufige Bärenmarkttiefs im Oktober und die Entwicklung von US-Aktien nach Midterm-Wahlen, deuten also auf eine nachhaltige Rally hin.

Und auch der deutsche Fondsmanager Frank Fischer sieht eine mögliche Trendumkehr am Markt und ahnt eine Jahresendrally voraus.