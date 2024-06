Steigende Aktienmärkte mit neuen Allzeithochs sind erstmal nicht schlecht. Der rasante Anstieg wirft bei Anlegern nicht selten aber neue Fragen auf. Zwei große Probleme spielen dabei eine besondere Rolle.

Was war das bisher schon für ein Jahr an den Aktienmärkten. Indizes wie der DAX oder der S&P 500 erreichten bis zum Juni immer wieder neue Bestmarken. Allein der amerikanische Index konnte in diesem Jahr 24 neue Höchststände verzeichnen, nachdem er zuvor 500 Handelstage ohne Rekord geblieben war.

Vor allem die immer noch in Aussicht stehenden Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf und der Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) trieben die Kurse an. Der rekordverdächtige Lauf sorgt bei Anlegern aber auch für Fragezeichen. Zwei Fehler sollten Sie jetzt nicht machen.

Die Angst vor der Korrektur

Stehen die Kurse an den Börsen hoch, fragen sich viele Anleger, ob man jetzt überhaupt noch in Aktien investieren sollte. Die beste Zeit ist anscheinend ja schon rum und die nächste Korrektur kommt bestimmt bald. Laut den Experten von "Fidelity Wealth" ist das aber ein Trugschluss.

Das Management erklärte, dass beispielsweise der S&P 500 nach dem Erreichen einer Bestmarke auch danach sehr gut abgeschnitten hat: „Seit 1950 betrug die durchschnittliche Gesamtrendite des S&P 500 Index im Jahr nach einem Allzeithoch 12,7 Prozent, verglichen mit 12,4 Prozent in anderen 12-Monats-Zeiträumen. Wann immer der S&P 500 ein Allzeithoch erreicht hat, kann man feststellen, dass der Markt oft noch weiter gestiegen ist und danach neue Allzeithochs erreichte.“

Eine besonders günstige Gelegenheit zum Einstieg in den Markt abzupassen, könnte Anleger im Zweifelsfall also mehr Geld kosten als die erwartete Korrektur an sich.

Nicht blind jede Aktie kaufen

Auf der einen Seite sollte man bei bullischen Börsen also nicht vor dem Aktienkauf zurückschrecken, blind zuschlagen sollte man bei Wertpapieren aber auch nicht. Wenn der Aktienmarkt in seiner Gesamtheit steigt, könnten Anleger denken, dass jedes Investment jetzt zum Erfolg wird.

Aber nicht jede Aktie ist im historischen Vergleich gerade günstig zu haben. Der S&P 500 wird derzeit mit dem 20,3-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt. Das ist mehr als der Fünfjahresdurchschnitt von 19,2 und noch mehr als der Zehnjahresdurchschnitt von 17,8. Investoren-Stars wie Warren Buffett sind daher zu Recht der Meinung, dass keine Aktie es wert ist, zu jedem Preis gekauft zu werden – egal wie gut das Geschäftsmodell ist. Und egal wie gut es an den Börsen läuft.

Lesen Sie auch: Privatbank M.M. Warburg empfiehlt für Juni diese 7 deutschen Aktien mit Riesen-Potenzialen

Oder: Bis zu 188% Kurschance: Cathie Wood schlug zuletzt immer und immer wieder bei diesen 5 Aktien zu