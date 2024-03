Anleger und Sparer haben jetzt die Möglichkeit, drei Jahre lang 6,4 Prozent Zinsen pro Jahr mit der Allianz-Aktie zu verdienen. Warum dieses Angebot für manche besser als Tagesgeld und Festgeld sein kann und wie die Aktienanleihe funktioniert.

Aktuell verzückt die Allianz-Aktie Anleger mit einer starken Performance im Chart. Doch wer jetzt sichere Zinsen von 6,4 Prozent pro Jahr erhalten will - und das ganze 3 Jahre lang - der kann sich die Aktienanleihe auf Allianz mit der WKN: HS5EAM mal genauer ansehen. Warum man damit Tagesgeld und Festgeld locker schlägt und worauf man aber achten sollte:

3 Jahre lang 6,4 Prozent Zinsen mit der Allianz-Aktie verdienen

Wichtig: Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um eine Unternehmensanleihe und Allianz gibt diese Anleihe auch nicht aus. Hierbei handelt es sich um eine Aktienanleihe, die der Emittent HSBC einfach auf die Allianz-Aktie aufgelegt hat.

Für den Erfolg des Anlegers ist nämlich wichtig, was die Allianz-Aktie macht (siehe auch Chart von Tradingview unten).

Steht die Allianz-Aktie am Bewertungstag (02.04.2027) auf oder über dem Basispreis von 250 Euro, so erhalten Anleger neben den bis dahin aufgelaufenen Zinszahlungen auch das investierte Kapital vollständig zurück. Stand Mitte März 2024 würde man damit 19,12 Prozent Rendite insgesamt erzielen. Auf die Dividende der Allianz muss man allerdings in der Zeit verzichten.

Und sollte die Aktie am Bewertungstag unter dem Basispreis notieren, so gilt folgendes:

Aktienanleihe auf Allianz besser als Tagesgeld oder Festgeld?

Denn der Emittent HSBC schreibt für diesen Fall: "Liegt der maßgebliche Kurs des Basiswerts am Bewertungstag unter dem Basispreis, wird der Basiswert am Rückzahlungstermin in der durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten ganzzahligen Anzahl geliefert. Soweit das Bezugsverhältnis Bruchteile enthält, führen diese zusätzlich zu einer Ausgleichszahlung." Eventuell kann in diesem Fall ein Verlust entstehen, wenn der Kurs unter die Verlustschwelle von knapp 202 Euro fällt. Hier geht es direkt zum Produkt

Insgesamt ist die Allianz aber eine recht sichere Aktie und auch die Zinszahlungen sind garantiert, solange der Emittent nicht pleite geht. Natürlich ist eine Aktienanleihe dabei deutlich riskanter und volatiler als Tagesgeld und Festgeld und man kann diese Produkte auch nicht direkt miteinander vergleichen. Während man beim Tagesgeld und Festgeld sein Geld eigentlich nicht verlieren kann, kann es hier zu einem Teilverlust kommen. Allerdings kann diese Aktienanleihe auf die Allianz sehr hohe Zinsen bieten und das über einen langen Zeitraum. Durch die Zinsen werden alle Tagesgelder geschlagen und auch die Festgelder kommen nicht in diese Region. Für Anleger und Sparer ist diese Partizipation an der Allianz-Aktie also eine Alternative.

