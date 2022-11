Überraschung zum Wochendende: Die BÖRSE ONLINE Datenbank spülte einen Dauerverlierer der vergangenen Monate ganz nach oben. Von Tobias Schorr

Kräftig kletterte diese Woche die Aktie von Compleo, einem Anbieter von La­destationen für Elektroautos. Um mehr als 60 Prozent ging es nach oben. Allerdings ist der Wert zuvor auch sehr tief gefallen. Die Zahlen zum dritten Quartal und die Vorstellung der künftigen Stra­tegie durch den neuen Vorstand kamen bei In­vestoren gut an. Der Umsatz hat sich in den ersten neun Monaten mehr als verdoppelt. Allerdings rutscht das Unternehmen immer tiefer in die roten Zahlen: Unterm Strich steht ein Fehlbetrag von 33,7 Millionen Euro. Das war doppelt so viel wie noch im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres. Gelingt es, das Unternehmen zu entrümpeln und zu verschlanken und vor allem die Kosten in den Griff zubekommen, stehen die Aussichten auf weitere Kursgewinne der Compleo-Aktie gut. Lediglich spekulative Anleger steigen hier ein.

Der Verlierer der Woche

Düstere Nachrichten kommen dagegen vom Biotechunternehmen Morphosys: Schlechte Daten für den Alzheimerwirkstoff Gantenerumab von Roche ließen den Kurs einbrechen. Mophosys ist Lizenzpartner der Schweizer. Das Unternehmen übernimmt in dieser Woche die rote Laterne in der Datenbank. Jedoch ist das Minus von 30 Prozent übertrieben. Zum ei­nen wurde nicht wirklich mit einer positiven Überraschung gerechnet. Zudem wurden Tei­le künftiger Vergütungen schon abgegeben. Auch hier gilt ganz klar: Das Überraschungspotenzial der Morphosys-Aktie ist groß: Sowohl nach oben als auch nach unten. Hochspekulativer Wert.