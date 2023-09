Unternehmensprofil

Die MorphoSys AG versteht sich als unabhängiges Biotechnologie-Unternehmen, das innovative Antikörper für therapeutische Zwecke entwickelt. Die firmeneigenen Technologien HuCAL (Human Combinatorial Antibody Library) und Ylanthia zählen nach Unternehmensangaben weltweit zu den leistungsstärksten Methoden zur Herstellung vollständig menschlicher Antikörper. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und anderer firmeneigener Technologien sieht sich die Konzernspitze als führend im Bereich therapeutische Antikörper, eine der am schnellsten wachsenden Medikamentenklassen in der pharmazeutischen Industrie. Durch die Kombination eigener Forschungsleistungen mit Partnerschaften mit einigen der weltweit größten Pharmakonzerne hat MorphoSys eine Pipeline mit über 90 Medikamentenkandidaten aufgebaut. Das operative Geschäft gliedert sich seit 2013 in die beiden Segmente "Partnered Discovery" und "Proprietary Development".

Offizielle Webseite: www.morphosys.de