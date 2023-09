Unternehmensprofil

Über das Vermögen der Compleo Charging Solutions AG wurde am 1. April 2023 das Insolvenzverfahren eröffnet. Schon am 23. Mai 2023 wurde ein Insolvenzplan eingereicht, dem am 19. Juni 2023 alle Gläubigergruppen zustimmten und der Ende Juli 2023 umgesetzt wurde. Demnach wurde das gesamte operative Geschäft von Compleo, also die Entwicklung und Produktion von Ladestationen für Elektrofahrzeuge, sowie ihrer insolventen Tochtergesellschaften Compleo Charging Technologies GmbH und Compleo Connect GmbH an Gesellschaften der KOSTAL-Gruppe übertragen. Die Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft, die seither unter "CCS Abwicklungs AG" firmiert, bleibt bestehen. Die Erlöse aus der Transaktion werden im Rahmen des Insolvenzverfahrens zur quotalen Befriedigung der Gläubiger verwendet. Die bei der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften verbleibenden Beteiligungen und Vermögensgegenstände werden im Zuge der Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung abgewickelt.

Offizielle Webseite: www.compleo-cs.com